https://ria.ru/20220726/upakovka-1805174899.html

В России есть технологии для импортозамещения упаковки, заявила Абрамченко

В России есть технологии для импортозамещения упаковки, заявила Абрамченко - РИА Новости, 26.07.2022

В России есть технологии для импортозамещения упаковки, заявила Абрамченко

В России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные материалы, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:26

2022-07-26T19:26

2022-07-26T19:26

экономика

россия

московская область (подмосковье)

tetra pak

виктория абрамченко

импортозамещение

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные материалы, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем официальном Telegram-канале.Ранее в тот же день в головной компании международного производителя упаковки Tetra Pak сообщили о решении передать российское подразделение местному менеджменту."Отвечаю на поступающие вопросы про упаковку. Во-первых, беспрецедентное и бездумное санкционное давление, с которым столкнулась наша страна, оказывается и на зарубежные компании. Поверьте, они не хотят уходить с российского рынка. Но ввиду незаконной ограничительной политики западных стран, некоторым компаниям приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту. Так и случилось с производителем упаковки", - сказала Абрамченко.Вице-премьер подчеркнула, что завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой."Второе – в России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме. Я уже рассказывала о запуске эксперимента по производству экологичной упаковки для продуктов питания, и он завершен успешно. Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой" - заявила Абрамченко.Вице-премьер привела примеры отечественных компаний, производящих картон. Она упомянула завод "Монди" в Сыктывкаре, где уже запущено производство пищевого картона, из которого создается аналогичная тетрапаку упаковка. Также Абрамченко сказала, что в мае в НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус" начали изучение технической возможности выпуска картона-основы для "порционной" упаковки, которая использовалась, в том числе для детского питания под маркой "Агуша" объемом 200 миллилитров."Предварительные итоги тестирования уже дали положительный результат, и в ближайшее время мы также ожидаем нового серийного производства. Подводя итог – у нас есть упаковка, производители работают, и самое главное - аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов", - заключила Абрамченко."Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме", - добавила вице-премьер. По ее словам, упаковка есть, производители работают, а "самое главное - аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов".По мнению вице-премьера, беспрецедентное и бездумное санкционное давление, с которым столкнулась РФ, оказывается и на зарубежные компании - некоторым из них приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту. "Так и случилось с производителем упаковки. Но обращаю внимание – завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой", - подчеркнула Абрамченко.По ее словам, в России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. "Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой", - подчеркнула Абрамченко.

https://ria.ru/20220726/upakovka-1805110332.html

https://ria.ru/20220705/komipak-1800505227.html

https://ria.ru/20220715/elopak-1802673205.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, московская область (подмосковье), tetra pak, виктория абрамченко, импортозамещение