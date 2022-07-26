https://ria.ru/20220726/upakovka-1805110332.html

Минпромторг не ожидает дефицита упаковки для молочной продукции

Минпромторг не ожидает дефицита упаковки для молочной продукции - РИА Новости, 26.07.2022

Минпромторг не ожидает дефицита упаковки для молочной продукции

Россия обеспечена необходимым количеством упаковки для молочной продукции, поэтому на фоне прекращения операционной деятельности в РФ компании Tetra Pak... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:22

2022-07-26T16:22

2022-07-26T17:06

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

московская область (подмосковье)

россия

tetra pak

дефицит

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия обеспечена необходимым количеством упаковки для молочной продукции, поэтому на фоне прекращения операционной деятельности в РФ компании Tetra Pak дефицита упаковки не ожидается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak сообщила ранее во вторник, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству. Наименование российского подразделения позже будет изменено; компания продолжит работу как самостоятельная организация, сосредоточив усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области."В настоящее время внутренний рынок обеспечен необходимым количеством упаковки для молочной продукции. Дефицита не ожидается", - сообщили в пресс-службе Минпромторга."Тетрапак - это технология, которая уникальна сама по себе. Мы не ищем замену этой технологии, нам нужно, чтобы производство данной упаковки продолжало работать. Существующие мощности по производству такой упаковки удовлетворяют спрос российских отечественных производителей. Российский рынок нуждается примерно в 12 миллиардах штук картонных упаковок для производства Tetra Pak и Pure Pak (долгосрочного и краткосрочного хранения - ред.) в год", - отметили в министерстве.Например, мощности по картону для долгосрочного хранения обеспечиваются за счет Светогорского ЦБК, мощности по производству молочной упаковки краткосрочного хранения - на Сыктывкарском ЛПК. "Вся работа направлена на удовлетворение потребностей в отечественной бумажно-картонной продукции на фоне отказа иностранных производителей от импорта данной продукции в Россию", - подчеркнули в Минпромторге.В целом в России существует производство нескольких видов пищевой упаковки: помимо Tetra Pak и Pure Pak, есть также ПЭТ-бутылки, гибкая полиэтиленовая упаковка, дай-паки, стеклянная тара, а также пластиковая упаковка, где, по данным пресс-службы, наблюдается профицит производственных мощностей и сырья. "В части бумажной упаковки мы полностью обеспечиваем потребности как пищевым картоном и оберточной бумагой, так и гофроупаковкой", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220705/komipak-1800505227.html

https://ria.ru/20220726/zavod-1805007135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, московская область (подмосковье), россия, tetra pak, дефицит