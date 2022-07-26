https://ria.ru/20220726/universitety-1805164033.html

Университеты Чувашии и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве

Университеты Чувашии и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 26.07.2022

Университеты Чувашии и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧувГУ) и Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) заключили соглашение о... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:40

2022-07-26T18:40

2022-07-26T18:40

россия

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783689142_0:268:3077:1999_1920x0_80_0_0_3fe98d11c1f7ca6acdf4e248262ebc92.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧувГУ) и Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) заключили соглашение о сотрудничестве, оно подписано в рамках визита делегации Чувашской республики в ДНР."Подписи под документом поставили ректор ЧувГУ Андрей Александров и ректор ДонНТУ Александр Аноприенко. Стороны подписали соглашения о взаимодействии в научной, образовательной и воспитательной сферах деятельности", - сообщила пресс-служба главы Чувашии.Отмечается, что представители университетов договорились о взаимодействии по нескольким направлениям: по реализации совместных научных и образовательных проектов, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес, совместному выполнению прикладных разработок, проведению совместных мероприятий научного характера."У Чувашского госуниверситета и Донецкого национального технического университета много точек соприкосновения, которые могут стать полноценными направлениями совместной научной работы. ЧувГУ является ключевым поставщиком кадров, а именно инженеров-разработчиков, для электротехнических предприятий региона и страны, а в ДонНТУ существует собственная, проверенная временем, научная школа в области энергетики и электротехники", - рассказал ректор ЧувГУ Андрей Александров, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220719/shefstvo-1803565014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, днр