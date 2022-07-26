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Университеты Чувашии и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве
Университеты Чувашии и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 26.07.2022
Университеты Чувашии и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧувГУ) и Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) заключили соглашение о... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:40
2022-07-26T18:40
2022-07-26T18:40
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧувГУ) и Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) заключили соглашение о сотрудничестве, оно подписано в рамках визита делегации Чувашской республики в ДНР."Подписи под документом поставили ректор ЧувГУ Андрей Александров и ректор ДонНТУ Александр Аноприенко. Стороны подписали соглашения о взаимодействии в научной, образовательной и воспитательной сферах деятельности", - сообщила пресс-служба главы Чувашии.Отмечается, что представители университетов договорились о взаимодействии по нескольким направлениям: по реализации совместных научных и образовательных проектов, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес, совместному выполнению прикладных разработок, проведению совместных мероприятий научного характера."У Чувашского госуниверситета и Донецкого национального технического университета много точек соприкосновения, которые могут стать полноценными направлениями совместной научной работы. ЧувГУ является ключевым поставщиком кадров, а именно инженеров-разработчиков, для электротехнических предприятий региона и страны, а в ДонНТУ существует собственная, проверенная временем, научная школа в области энергетики и электротехники", - рассказал ректор ЧувГУ Андрей Александров, его слова приводятся в сообщении.
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россия, днр
Университеты Чувашии и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова заключил соглашение с ДонНТУ
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧувГУ) и Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) заключили
соглашение о сотрудничестве, оно подписано в рамках визита делегации Чувашской республики в ДНР.
"Подписи под документом поставили ректор ЧувГУ Андрей Александров и ректор ДонНТУ Александр Аноприенко. Стороны подписали соглашения о взаимодействии в научной, образовательной и воспитательной сферах деятельности", - сообщила пресс-служба главы Чувашии.
Отмечается, что представители университетов договорились о взаимодействии по нескольким направлениям: по реализации совместных научных и образовательных проектов, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес, совместному выполнению прикладных разработок, проведению совместных мероприятий научного характера.
"У Чувашского госуниверситета и Донецкого национального технического университета много точек соприкосновения, которые могут стать полноценными направлениями совместной научной работы. ЧувГУ является ключевым поставщиком кадров, а именно инженеров-разработчиков, для электротехнических предприятий региона и страны, а в ДонНТУ существует собственная, проверенная временем, научная школа в области энергетики и электротехники", - рассказал ректор ЧувГУ Андрей Александров, его слова приводятся в сообщении.