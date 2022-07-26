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Премьер Эстонии считает, что европейцы не смогут достаточно поддержать Киев - РИА Новости, 26.07.2022
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Премьер Эстонии считает, что европейцы не смогут достаточно поддержать Киев
Премьер Эстонии считает, что европейцы не смогут достаточно поддержать Киев - РИА Новости, 26.07.2022
Премьер Эстонии считает, что европейцы не смогут достаточно поддержать Киев
Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что часть западных стран, чье население больше других поддерживает Украину, не смогут оказать Киеву достаточную поддержку. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:29
2022-07-26T16:29
в мире
украина
эстония
кая каллас
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что часть западных стран, чье население больше других поддерживает Украину, не смогут оказать Киеву достаточную поддержку.На вопрос, сможет ли Эстония, Литва, Польша и Великобритания, как страны с наибольшей поддержкой Украины среди населения, предоставить Киеву достаточное количество вооружения и боеприпасов без участия Вашингтона, Каллас ответила отрицательно: "Наверное, нет", - приводит ее слова портал Yahoo News.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, эстония, кая каллас, ситуация в днр и лнр
16:29 26.07.2022
 
Премьер Эстонии считает, что европейцы не смогут достаточно поддержать Киев

Премьер Эстонии Каллас считает, что европейцы не смогут достаточно поддержать Украину

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что часть западных стран, чье население больше других поддерживает Украину, не смогут оказать Киеву достаточную поддержку.
На вопрос, сможет ли Эстония, Литва, Польша и Великобритания, как страны с наибольшей поддержкой Украины среди населения, предоставить Киеву достаточное количество вооружения и боеприпасов без участия Вашингтона, Каллас ответила отрицательно: "Наверное, нет", - приводит ее слова портал Yahoo News.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Кандидат в премьер-министры Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:55
Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии
 
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