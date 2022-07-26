Рейтинг@Mail.ru
Крымские власти назвали заявления Киева о "контрнаступлении" мифическими - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/ukraina-1805090497.html
Крымские власти назвали заявления Киева о "контрнаступлении" мифическими
Крымские власти назвали заявления Киева о "контрнаступлении" мифическими - РИА Новости, 26.07.2022
Крымские власти назвали заявления Киева о "контрнаступлении" мифическими
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал мифическими заявления в Киеве о готовящемся "контрнаступлении" на освобожденную Херсонскую область. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:12
2022-07-26T15:12
специальная военная операция на украине
россия
в мире
республика крым
владимир константинов
украина
херсонская область
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал мифическими заявления в Киеве о готовящемся "контрнаступлении" на освобожденную Херсонскую область.Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ ранее заявил, что Владимир Зеленский приказал украинским войскам разработать план и отвоевать освобожденные российскими военными территории."Украина сейчас заявляет о мифическом контрнаступлении. Всё это планируется и говорится ими с одной целью – сорвать проведение референдума", - сказал Константинов журналистам.По его словам, режим Зеленского боится самого факта, что люди пойдут на референдум и выберут свое будущее в составе России. "Запад референдум не признает, но Зеленский боится того, что люди сами себя почувствуют легитимно в России. Когда ты поставил галочку за Россию, то ты этому выбору уже будешь внутренне предан, ты уже россиянин, и это понимает любой политик", - подчеркнул Константинов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220726/ukraina-1804977021.html
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804254688.html
россия
республика крым
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_85d24b0764fcd91010ba3ef396d0b75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, республика крым, владимир константинов, украина, херсонская область , владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
15:12 26.07.2022
 
Крымские власти назвали заявления Киева о "контрнаступлении" мифическими

Спикер парламента Крыма Константинов назвал слова Киева о контрнаступлении мифическими

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал мифическими заявления в Киеве о готовящемся "контрнаступлении" на освобожденную Херсонскую область.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ ранее заявил, что Владимир Зеленский приказал украинским войскам разработать план и отвоевать освобожденные российскими военными территории.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 11:46Специальная военная операция на Украине
Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского
"Украина сейчас заявляет о мифическом контрнаступлении. Всё это планируется и говорится ими с одной целью – сорвать проведение референдума", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, режим Зеленского боится самого факта, что люди пойдут на референдум и выберут свое будущее в составе России. "Запад референдум не признает, но Зеленский боится того, что люди сами себя почувствуют легитимно в России. Когда ты поставил галочку за Россию, то ты этому выбору уже будешь внутренне предан, ты уже россиянин, и это понимает любой политик", - подчеркнул Константинов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:19
Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреРеспублика КрымВладимир КонстантиновУкраинаХерсонская областьВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала