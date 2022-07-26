Крымские власти назвали заявления Киева о "контрнаступлении" мифическими
Спикер парламента Крыма Константинов назвал слова Киева о контрнаступлении мифическими
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал мифическими заявления в Киеве о готовящемся "контрнаступлении" на освобожденную Херсонскую область.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ ранее заявил, что Владимир Зеленский приказал украинским войскам разработать план и отвоевать освобожденные российскими военными территории.
"Украина сейчас заявляет о мифическом контрнаступлении. Всё это планируется и говорится ими с одной целью – сорвать проведение референдума", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, режим Зеленского боится самого факта, что люди пойдут на референдум и выберут свое будущее в составе России. "Запад референдум не признает, но Зеленский боится того, что люди сами себя почувствуют легитимно в России. Когда ты поставил галочку за Россию, то ты этому выбору уже будешь внутренне предан, ты уже россиянин, и это понимает любой политик", - подчеркнул Константинов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.