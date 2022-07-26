https://ria.ru/20220726/ukraina-1805090497.html

Крымские власти назвали заявления Киева о "контрнаступлении" мифическими

Крымские власти назвали заявления Киева о "контрнаступлении" мифическими - РИА Новости, 26.07.2022

Крымские власти назвали заявления Киева о "контрнаступлении" мифическими

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал мифическими заявления в Киеве о готовящемся "контрнаступлении" на освобожденную Херсонскую область. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:12

2022-07-26T15:12

2022-07-26T15:12

специальная военная операция на украине

россия

в мире

республика крым

владимир константинов

украина

херсонская область

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал мифическими заявления в Киеве о готовящемся "контрнаступлении" на освобожденную Херсонскую область.Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ ранее заявил, что Владимир Зеленский приказал украинским войскам разработать план и отвоевать освобожденные российскими военными территории."Украина сейчас заявляет о мифическом контрнаступлении. Всё это планируется и говорится ими с одной целью – сорвать проведение референдума", - сказал Константинов журналистам.По его словам, режим Зеленского боится самого факта, что люди пойдут на референдум и выберут свое будущее в составе России. "Запад референдум не признает, но Зеленский боится того, что люди сами себя почувствуют легитимно в России. Когда ты поставил галочку за Россию, то ты этому выбору уже будешь внутренне предан, ты уже россиянин, и это понимает любой политик", - подчеркнул Константинов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220726/ukraina-1804977021.html

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804254688.html

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украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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