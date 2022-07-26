Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/ukraina-1804975433.html
Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области
Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022
Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области
Пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области атаковали со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:39
2022-07-26T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802149922_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_2f9c346b77626269e2f28c6725a4c082.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области атаковали со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Он добавил, что пострадали четыре человека, им оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, все пострадавшие — взрослые, они получили ранения легкой и средней тяжести, всех госпитализировали в ближайшую больницу.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220725/obstrel-1804849193.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802149922_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_6dbfde3ebd41469c0b3d542ab05766be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
11:39 26.07.2022 (обновлено: 12:27 26.07.2022)
 
Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз: украинский беспилотник атаковал таможенный пункт

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост Вооруженных сил России
Блокпост Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Блокпост Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области атаковали со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП "Троебортное", расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство", — написал чиновник.
Он добавил, что пострадали четыре человека, им оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, все пострадавшие — взрослые, они получили ранения легкой и средней тяжести, всех госпитализировали в ближайшую больницу.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 17:52Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала