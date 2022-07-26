11:39 26.07.2022 (обновлено: 12:27 26.07.2022)
Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: украинский беспилотник атаковал таможенный пункт
Блокпост Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области атаковали со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП "Троебортное", расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство", — написал чиновник.
Он добавил, что пострадали четыре человека, им оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, все пострадавшие — взрослые, они получили ранения легкой и средней тяжести, всех госпитализировали в ближайшую больницу.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.