https://ria.ru/20220726/ukraina-1804975433.html

Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области

Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022

Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области

Пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области атаковали со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:39

2022-07-26T11:39

2022-07-26T12:27

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области атаковали со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Он добавил, что пострадали четыре человека, им оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, все пострадавшие — взрослые, они получили ранения легкой и средней тяжести, всех госпитализировали в ближайшую больницу.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220725/obstrel-1804849193.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия