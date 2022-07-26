https://ria.ru/20220726/ukraina-1804960703.html

Эсеры предложили признать Украину террористическим государством

Эсеры предложили признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 26.07.2022

Эсеры предложили признать Украину террористическим государством

"Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект о признании Украины террористическим государством, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:57

2022-07-26T10:57

2022-07-26T14:36

специальная военная операция на украине

украина

политика

россия

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект о признании Украины террористическим государством, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.В пресс-службе фракции уточнили, что проект передали в правительство для получения отзыва.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, политика, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, ситуация в днр и лнр