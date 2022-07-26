https://ria.ru/20220726/ukraina-1804960703.html
Эсеры предложили признать Украину террористическим государством
Эсеры предложили признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 26.07.2022
Эсеры предложили признать Украину террористическим государством
"Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект о признании Украины террористическим государством, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:57
2022-07-26T10:57
2022-07-26T14:36
специальная военная операция на украине
украина
политика
россия
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект о признании Украины террористическим государством, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.В пресс-службе фракции уточнили, что проект передали в правительство для получения отзыва.
https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, политика, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, ситуация в днр и лнр
10:57 26.07.2022 (обновлено: 14:36 26.07.2022)
Эсеры предложили признать Украину террористическим государством
Миронов анонсировал законопроект о признании Украины террористическим государством