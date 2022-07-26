Рейтинг@Mail.ru
Эсеры предложили признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/ukraina-1804960703.html
Эсеры предложили признать Украину террористическим государством
Эсеры предложили признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 26.07.2022
Эсеры предложили признать Украину террористическим государством
"Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект о признании Украины террористическим государством, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:57
2022-07-26T14:36
специальная военная операция на украине
украина
политика
россия
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804938988_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_3d67ff254d9f882703c6e0583746023f.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект о признании Украины террористическим государством, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.В пресс-службе фракции уточнили, что проект передали в правительство для получения отзыва.
https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804938988_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_8f4693a96df3402e283c3b1f2d95e61f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, политика, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, ситуация в днр и лнр
10:57 26.07.2022 (обновлено: 14:36 26.07.2022)
 
Эсеры предложили признать Украину террористическим государством

Миронов анонсировал законопроект о признании Украины террористическим государством

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект о признании Украины террористическим государством, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Вчера с депутатами нашей фракции мы внесли очень знаковый законопроект, обосновывающий признание нынешней Украины террористическим государством", — написал политик.
В пресс-службе фракции уточнили, что проект передали в правительство для получения отзыва.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПолитикаРоссияГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала