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Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 26.07.2022
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Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым
Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 26.07.2022
Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени шуткой ответил на вопрос, обращался ли кто-нибудь к нему с просьбой не фотографироваться и не контактировать с Сергеем... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:46
2022-07-26T16:46
в мире
уганда
россия
йовери мусевени
сергей лавров
санкции в отношении россии
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени шуткой ответил на вопрос, обращался ли кто-нибудь к нему с просьбой не фотографироваться и не контактировать с Сергеем Лавровым в ходе визита российского министра в страну."Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее", - сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду.Ранее Лавров назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнёрам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным. Российский министр рассказал, что представители США, Франции, Германии, Великобритании и ЕС перед его визитом в штаб-квартиру ЛАГ в Каире (Египет) потребовали от арабских партнеров "не подписывать с нами какие-либо документы", выступив также против фотографий с Лавровым.Глава российского МИД прибыл в Уганду в рамках большого африканского турне. Это первый визит высокопоставленного представителя России (СССР) в данную африканскую страну. Лавров затем отправляется в Эфиопию. До этого он посетил Египет и Конго.
https://ria.ru/20220724/lavrov-1804643780.html
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в мире, уганда, россия, йовери мусевени, сергей лавров, санкции в отношении россии
16:46 26.07.2022
 
Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым

Лидер Уганды Мусевени отшутился на вопрос, просили ли его не фотографироваться с Лавровым

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени
Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени. Архивное фото
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени шуткой ответил на вопрос, обращался ли кто-нибудь к нему с просьбой не фотографироваться и не контактировать с Сергеем Лавровым в ходе визита российского министра в страну.
"Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее", - сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду.
Ранее Лавров назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнёрам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным. Российский министр рассказал, что представители США, Франции, Германии, Великобритании и ЕС перед его визитом в штаб-квартиру ЛАГ в Каире (Египет) потребовали от арабских партнеров "не подписывать с нами какие-либо документы", выступив также против фотографий с Лавровым.
Глава российского МИД прибыл в Уганду в рамках большого африканского турне. Это первый визит высокопоставленного представителя России (СССР) в данную африканскую страну. Лавров затем отправляется в Эфиопию. До этого он посетил Египет и Конго.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 17:12
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В миреУгандаРоссияЙовери МусевениСергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
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