https://ria.ru/20220726/uganda-1805122655.html
Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым
Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 26.07.2022
Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени шуткой ответил на вопрос, обращался ли кто-нибудь к нему с просьбой не фотографироваться и не контактировать с Сергеем... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:46
2022-07-26T16:46
2022-07-26T16:46
в мире
уганда
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йовери мусевени
сергей лавров
санкции в отношении россии
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени шуткой ответил на вопрос, обращался ли кто-нибудь к нему с просьбой не фотографироваться и не контактировать с Сергеем Лавровым в ходе визита российского министра в страну."Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее", - сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду.Ранее Лавров назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнёрам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным. Российский министр рассказал, что представители США, Франции, Германии, Великобритании и ЕС перед его визитом в штаб-квартиру ЛАГ в Каире (Египет) потребовали от арабских партнеров "не подписывать с нами какие-либо документы", выступив также против фотографий с Лавровым.Глава российского МИД прибыл в Уганду в рамках большого африканского турне. Это первый визит высокопоставленного представителя России (СССР) в данную африканскую страну. Лавров затем отправляется в Эфиопию. До этого он посетил Египет и Конго.
https://ria.ru/20220724/lavrov-1804643780.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уганда, россия, йовери мусевени, сергей лавров, санкции в отношении россии
Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым
Лидер Уганды Мусевени отшутился на вопрос, просили ли его не фотографироваться с Лавровым