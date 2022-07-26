https://ria.ru/20220726/uganda-1805122655.html

Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым

Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 26.07.2022

Лидер Уганды ответил шуткой, просили ли его не фотографироваться с Лавровым

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени шуткой ответил на вопрос, обращался ли кто-нибудь к нему с просьбой не фотографироваться и не контактировать с Сергеем... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:46

2022-07-26T16:46

2022-07-26T16:46

в мире

уганда

россия

йовери мусевени

сергей лавров

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156013/42/1560134203_0:0:2676:1505_1920x0_80_0_0_762220f1832f0e47abcc22f5d4ba6d71.jpg

ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени шуткой ответил на вопрос, обращался ли кто-нибудь к нему с просьбой не фотографироваться и не контактировать с Сергеем Лавровым в ходе визита российского министра в страну."Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее", - сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду.Ранее Лавров назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнёрам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным. Российский министр рассказал, что представители США, Франции, Германии, Великобритании и ЕС перед его визитом в штаб-квартиру ЛАГ в Каире (Египет) потребовали от арабских партнеров "не подписывать с нами какие-либо документы", выступив также против фотографий с Лавровым.Глава российского МИД прибыл в Уганду в рамках большого африканского турне. Это первый визит высокопоставленного представителя России (СССР) в данную африканскую страну. Лавров затем отправляется в Эфиопию. До этого он посетил Египет и Конго.

https://ria.ru/20220724/lavrov-1804643780.html

уганда

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, уганда, россия, йовери мусевени, сергей лавров, санкции в отношении россии