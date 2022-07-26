В Уганде заявили, что Россия всегда поддерживала их и не причиняла вреда
Президент Уганды Мусевени: Россия всегда поддерживала Уганду и не причиняла ей вреда
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени. Архивное фото
ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Россия всегда поддерживала Уганду, никогда не причиняла ей вреда, поэтому призывы к Африке занять антироссийскую позицию вызывают недоумение, заявил президент африканской страны Йовери Кагута Мусевени.
"Россия всегда поддерживала африканское антиколониальное движение в течение последних ста лет", - сказал глава Уганды на совместной пресс-конференции с Лавровым. Он напомнил, что Уганда была колонизирована, в частности, по причине ее ослабленности и невозможности отстоять свою независимость.
"Возможно, вам нравятся или не нравятся большевики, но что касается нас, мы ценим их, потому что они нас поддержали. Они поддержали наши антиколониальные усилия... Россия, Советский Союз поддерживали антиколониальное движение в Африке. Затем, в 1949 году, нам также посчастливилось, что коммунисты возглавили руководство в Китае, и они также поддержали нас", - добавил глава Уганды.
Он выразил недоумение по поводу призывов к Африке занять антироссийскую позицию. "У нас никогда не было проблем. Но кто-то хотел, чтобы мы заняли антироссийскую позицию. Мы им отвечаем: "Послушайте, вас не было с нами на протяжении последних ста лет, как мы можем автоматически занять антироссийскую позицию? Мы даже простили наших врагов, которые колонизировали нас. А как мы можем быть против тех, кто никогда не причинял нам вреда?" - заключил президент Уганды.