Сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от Запада, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от "капризов" Запада
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Уганда Йовери Мусевени во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Уганда Йовери Мусевени во время встречи
ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Россия и Уганда намерены выстроить сотрудничество в энергетике и по поставкам продовольствия, которое не будет зависеть от внешнего влияния и "капризов" западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы говорили сегодня о первопричинах нынешних кризисов в сфере энергетики, в сфере снабжения мировых рынков продовольствием, вокруг этого идет очень громкая кампания, но первопричины нашим африканским друзьям понятны - они не связаны с тем, что происходит сейчас в рамках специальной военной операции. Мы условились в наших двусторонних отношениях учитывать нынешнюю ситуацию и искать такие возможности в сфере энергетики и торговли сельхозпродуктами, которые не будут зависеть от капризов наших западных коллег", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.
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