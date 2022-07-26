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Сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
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Сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от Запада, заявил Лавров
Сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
Сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от Запада, заявил Лавров
Россия и Уганда намерены выстроить сотрудничество в энергетике и по поставкам продовольствия, которое не будет зависеть от внешнего влияния и "капризов"... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:58
2022-07-26T13:58
йовери мусевени
уганда
сергей лавров
россия
в мире
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Россия и Уганда намерены выстроить сотрудничество в энергетике и по поставкам продовольствия, которое не будет зависеть от внешнего влияния и "капризов" западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы говорили сегодня о первопричинах нынешних кризисов в сфере энергетики, в сфере снабжения мировых рынков продовольствием, вокруг этого идет очень громкая кампания, но первопричины нашим африканским друзьям понятны - они не связаны с тем, что происходит сейчас в рамках специальной военной операции. Мы условились в наших двусторонних отношениях учитывать нынешнюю ситуацию и искать такие возможности в сфере энергетики и торговли сельхозпродуктами, которые не будут зависеть от капризов наших западных коллег", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.
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йовери мусевени, уганда, сергей лавров, россия, в мире
13:58 26.07.2022
 
Сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от Запада, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от "капризов" Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Уганда Йовери Мусевени во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Уганда Йовери Мусевени во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Уганда Йовери Мусевени во время встречи
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Россия и Уганда намерены выстроить сотрудничество в энергетике и по поставкам продовольствия, которое не будет зависеть от внешнего влияния и "капризов" западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы говорили сегодня о первопричинах нынешних кризисов в сфере энергетики, в сфере снабжения мировых рынков продовольствием, вокруг этого идет очень громкая кампания, но первопричины нашим африканским друзьям понятны - они не связаны с тем, что происходит сейчас в рамках специальной военной операции. Мы условились в наших двусторонних отношениях учитывать нынешнюю ситуацию и искать такие возможности в сфере энергетики и торговли сельхозпродуктами, которые не будут зависеть от капризов наших западных коллег", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 00:30
Лавров начал визит в Уганду
 
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