https://ria.ru/20220726/uganda-1805050403.html

Сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от Запада, заявил Лавров

Сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022

Сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от Запада, заявил Лавров

Россия и Уганда намерены выстроить сотрудничество в энергетике и по поставкам продовольствия, которое не будет зависеть от внешнего влияния и "капризов"... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:58

2022-07-26T13:58

2022-07-26T13:58

йовери мусевени

уганда

сергей лавров

россия

в мире

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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Россия и Уганда намерены выстроить сотрудничество в энергетике и по поставкам продовольствия, которое не будет зависеть от внешнего влияния и "капризов" западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы говорили сегодня о первопричинах нынешних кризисов в сфере энергетики, в сфере снабжения мировых рынков продовольствием, вокруг этого идет очень громкая кампания, но первопричины нашим африканским друзьям понятны - они не связаны с тем, что происходит сейчас в рамках специальной военной операции. Мы условились в наших двусторонних отношениях учитывать нынешнюю ситуацию и искать такие возможности в сфере энергетики и торговли сельхозпродуктами, которые не будут зависеть от капризов наших западных коллег", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.

https://ria.ru/20220726/uganda-1804915824.html

уганда

россия

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Дарья Буймова

йовери мусевени, уганда, сергей лавров, россия, в мире