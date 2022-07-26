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Лавров начал визит в Уганду - РИА Новости, 26.07.2022
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Лавров начал визит в Уганду
Лавров начал визит в Уганду - РИА Новости, 26.07.2022
Лавров начал визит в Уганду
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник прибыл в Уганду, где провел короткую встречу с главой МИД страны Джедже Одонго. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:30
2022-07-26T04:41
россия
уганда
в мире
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник прибыл в Уганду, где провел короткую встречу с главой МИД страны Джедже Одонго.Ожидается, что во вторник Лавров встретится с президентом страны Йовери Мусевени, об этом ранее заявил РИА Новости временный поверенный в делах посольства Уганды в РФ Рутазиндва Гидеон.Уганда - третья страна, которую Лавров посещает в рамках большого африканского турне. Ранее он посетил Египет и Республику Конго.Президент Уганды неоднократно бывал в России, в ходе первого саммита Россия-Африка в Сочи в 2019 году он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Военно-техническое сотрудничествоКак заявлял в интервью РИА Новости президент страны Мусевени, Уганда закупает российское оборудование ещё с 1962 года.Россия поставляет в Уганду истребители, в частности, в 2012 году Уганда приобрела шесть истребителей Су-30МК2 на сумму $740 млн. Российская техника повышает обороноспособность угандийской армии, которая реагирует на вызовы в плане безопасности, исходящие из нестабильных стран региона, например, из ДРК.Как отметила в беседе с РИА Новости политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина, визит Лаврова в Уганду имеет политическое значение. По ее словам, для сотрудничества России с Угандой в последние годы сильно возросло значение военно-технического взаимодействия.Кроме того, по ее словам, Уганда нуждается в политических партнерах, так как она находится в напряженных отношениях со странами Запада, которые постоянно вмешиваются во внутренние дела, критикуют ситуацию в области прав человека.По ее мнению, близость ЦАР, с которой Россия сейчас имеет очень твердые позиции, показывает, как важно Москве улучшить отношения и развивать партнерство с близлежащими ей государствами.Пшеница и удобренияРоссия поставляет в Уганду пшеницу и удобрения. В этой связи визит Лаврова особенно важен, поскольку проходит на фоне достижения в Стамбуле ключевых для региона договоренностей - на прошлой неделе были подписаны документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Эта сделка призвана решить сложившуюся из-за антироссийских санкций проблему с поставками продовольствия в страны Африки и предотвратить угрозу продовольственного кризиса.Елена Супонина предположила, что в ходе визита Лаврова стороны могут затронуть детали этой сделки для решения проблем продовольственной безопасности всего африканского континента и предотвращения гуманитарной катастрофы.Мирный атом и наукаДве страны развивают сотрудничество в области мирного атома. Ещё в 2017 году Росатом и министерство энергетики и природных ресурсов Уганды подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.А в 2019 году на полях 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене было заключено соответствующее межправительственное соглашение.Кроме того, в 2019 году Россия и Уганда подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.Тогда же в России начала действовать Ассоциация делового сотрудничества с Угандой, целями которой является развитие делового сотрудничества и профессиональных отношений, направленных на содействие развитию экономики, культуры, спорта, здравоохранения.В том же году был подписан меморандум между Роспотребнадзором и минздравом Уганды о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Ранее в интервью РИА Новости руководитель департамента народной дипломатии министерства иностранных дел Уганды Альфред Нам заявил, что Россия могла бы инвестировать в развитие нефтегазовой сферы, а также в туризм, горную добычу и образование, назвав перспективы отношений России и Уганды в экономической сфере очень многообещающими.В Уганде также функционирует хлопкоперерабатывающее предприятие с участием российского капитала.Возвращение позиций на африканском континентеВизит Лаврова в Уганду, который продолжится поездкой в Эфиопию, направлен на укрепление связей России со странами Африки.В интервью африканским СМИ Лавров заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.Следующий саммит пройдёт в середине 2023 года, заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в воскресенье.Предыдущее большое африканское турне Лаврова состоялось в 2018 году, тогда министр посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Эфиопию и Зимбабве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220724/1804636822.html
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россия, уганда, в мире
00:30 26.07.2022 (обновлено: 04:41 26.07.2022)
 
Лавров начал визит в Уганду

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Уганды Джедже Одонго

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник прибыл в Уганду, где провел короткую встречу с главой МИД страны Джедже Одонго.
Ожидается, что во вторник Лавров встретится с президентом страны Йовери Мусевени, об этом ранее заявил РИА Новости временный поверенный в делах посольства Уганды в РФ Рутазиндва Гидеон.
Уганда - третья страна, которую Лавров посещает в рамках большого африканского турне. Ранее он посетил Египет и Республику Конго.
Президент Уганды неоднократно бывал в России, в ходе первого саммита Россия-Африка в Сочи в 2019 году он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Военно-техническое сотрудничество

Как заявлял в интервью РИА Новости президент страны Мусевени, Уганда закупает российское оборудование ещё с 1962 года.
Россия поставляет в Уганду истребители, в частности, в 2012 году Уганда приобрела шесть истребителей Су-30МК2 на сумму $740 млн. Российская техника повышает обороноспособность угандийской армии, которая реагирует на вызовы в плане безопасности, исходящие из нестабильных стран региона, например, из ДРК.
Как отметила в беседе с РИА Новости политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина, визит Лаврова в Уганду имеет политическое значение. По ее словам, для сотрудничества России с Угандой в последние годы сильно возросло значение военно-технического взаимодействия.
Кроме того, по ее словам, Уганда нуждается в политических партнерах, так как она находится в напряженных отношениях со странами Запада, которые постоянно вмешиваются во внутренние дела, критикуют ситуацию в области прав человека.
По ее мнению, близость ЦАР, с которой Россия сейчас имеет очень твердые позиции, показывает, как важно Москве улучшить отношения и развивать партнерство с близлежащими ей государствами.
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Пшеница и удобрения

Россия поставляет в Уганду пшеницу и удобрения. В этой связи визит Лаврова особенно важен, поскольку проходит на фоне достижения в Стамбуле ключевых для региона договоренностей - на прошлой неделе были подписаны документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Эта сделка призвана решить сложившуюся из-за антироссийских санкций проблему с поставками продовольствия в страны Африки и предотвратить угрозу продовольственного кризиса.
Елена Супонина предположила, что в ходе визита Лаврова стороны могут затронуть детали этой сделки для решения проблем продовольственной безопасности всего африканского континента и предотвращения гуманитарной катастрофы.
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Мирный атом и наука

Две страны развивают сотрудничество в области мирного атома. Ещё в 2017 году Росатом и министерство энергетики и природных ресурсов Уганды подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
А в 2019 году на полях 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене было заключено соответствующее межправительственное соглашение.
Кроме того, в 2019 году Россия и Уганда подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Тогда же в России начала действовать Ассоциация делового сотрудничества с Угандой, целями которой является развитие делового сотрудничества и профессиональных отношений, направленных на содействие развитию экономики, культуры, спорта, здравоохранения.
В том же году был подписан меморандум между Роспотребнадзором и минздравом Уганды о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Ранее в интервью РИА Новости руководитель департамента народной дипломатии министерства иностранных дел Уганды Альфред Нам заявил, что Россия могла бы инвестировать в развитие нефтегазовой сферы, а также в туризм, горную добычу и образование, назвав перспективы отношений России и Уганды в экономической сфере очень многообещающими.
В Уганде также функционирует хлопкоперерабатывающее предприятие с участием российского капитала.
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Возвращение позиций на африканском континенте

Визит Лаврова в Уганду, который продолжится поездкой в Эфиопию, направлен на укрепление связей России со странами Африки.
В интервью африканским СМИ Лавров заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.
"Мы открыты для его дальнейшего наращивания – в русле стратегических решений, принятых на первом саммите Россия – Африка в конце октября 2019 года в Сочи", - отметил он.
Следующий саммит пройдёт в середине 2023 года, заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в воскресенье.
Предыдущее большое африканское турне Лаврова состоялось в 2018 году, тогда министр посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Эфиопию и Зимбабве.
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