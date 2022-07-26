https://ria.ru/20220726/udar-1805002910.html

Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР

Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 26.07.2022

Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР

Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:42

2022-07-26T12:42

2022-07-26T13:58

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны."Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки", — отметили там.В поселке Зайцево на подконтрольной Киеву территории ДНР удалось ликвидировать более 70 националистов из 72-го батальона механизированной бригады ВСУ.Также российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава которого составили 70 процентов.Помимо этого, российские войска поразили:Контрбатарейным огнем удалось поразить: Подавлены батарея РСЗО "Ураган", батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и шесть взводов РСЗО "Град".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия