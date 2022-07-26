12:42 26.07.2022 (обновлено: 13:58 26.07.2022)
Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР
Минобороны: российская авиация нанесла удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.
"Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки", — отметили там.
В поселке Зайцево на подконтрольной Киеву территории ДНР удалось ликвидировать более 70 националистов из 72-го батальона механизированной бригады ВСУ.
Также российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава которого составили 70 процентов.
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Помимо этого, российские войска поразили:
- —восемь пунктов управления ВСУ;
- —восемь складов боеприпасов;
- —радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства;
- —пусковую установку зенитно-ракетного комплекса ОСА-АКМ.
Контрбатарейным огнем удалось поразить:
- —четыре взвода гаубиц Д-20;
- —семь взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика";
- —девять взводов орудий Д-30.
Подавлены батарея РСЗО "Ураган", батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и шесть взводов РСЗО "Град".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.