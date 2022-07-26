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Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/udar-1805002910.html
Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР
Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 26.07.2022
Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР
Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:42
2022-07-26T13:58
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны."Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки", — отметили там.В поселке Зайцево на подконтрольной Киеву территории ДНР удалось ликвидировать более 70 националистов из 72-го батальона механизированной бригады ВСУ.Также российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава которого составили 70 процентов.Помимо этого, российские войска поразили:Контрбатарейным огнем удалось поразить: Подавлены батарея РСЗО "Ураган", батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и шесть взводов РСЗО "Град".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html
https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
12:42 26.07.2022 (обновлено: 13:58 26.07.2022)
 
Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР

Минобороны: российская авиация нанесла удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.
"Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки", — отметили там.
В поселке Зайцево на подконтрольной Киеву территории ДНР удалось ликвидировать более 70 националистов из 72-го батальона механизированной бригады ВСУ.
Также российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава которого составили 70 процентов.
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Помимо этого, российские войска поразили:
  • восемь пунктов управления ВСУ;
  • восемь складов боеприпасов;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства;
  • пусковую установку зенитно-ракетного комплекса ОСА-АКМ.
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  • четыре взвода гаубиц Д-20;
  • семь взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика";
  • девять взводов орудий Д-30.
Подавлены батарея РСЗО "Ураган", батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и шесть взводов РСЗО "Град".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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