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Омбудсмен призвала проводить экспертизу при раннем поступлении в вуз детей - РИА Новости, 26.07.2022
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Омбудсмен призвала проводить экспертизу при раннем поступлении в вуз детей
Омбудсмен призвала проводить экспертизу при раннем поступлении в вуз детей - РИА Новости, 26.07.2022
Омбудсмен призвала проводить экспертизу при раннем поступлении в вуз детей
Детям с ускоренным развитием надо проходить психолого-педагогическую экспертизу при поступлении в ВУЗ, баллы ЕГЭ не отражают одаренности детей, сообщила РИА... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:20
2022-07-26T15:20
общество
алиса теплякова
синергия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Детям с ускоренным развитием надо проходить психолого-педагогическую экспертизу при поступлении в ВУЗ, баллы ЕГЭ не отражают одаренности детей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее сообщалось, что ректор университета "Синергия" предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов высших учебных заведений, по его мнению, в вузах могут учиться только граждане старше 15 лет. Такое предложение связано с подачей документов в "Синергию" Алисой Тепляковой и ее младшим братом Хеймдаллем, которым на тот момент было девять и восемь лет соответственно."Я думаю, что этот вопрос требует экспертной оценки со всех сторон. Если есть ребенок, который рано поступает в ВУЗ и показывает какое-то ускоренное развитие, это должно быть подтверждено не только баллами ЕГЭ, но и психолого-педагогической экспертизой", - заявила Ярославская, отвечая на вопрос, необходим ли возрастной ценз в ВУЗах.Она пояснила, что смотреть на результаты ребенка надо не только с точки зрения ЕГЭ, так как оно ограничено в своей оценке только предметной областью, но и с психологической точки зрения."Я не могу огласить баллы, которые получают дети Тепляковых по итогам института, но на самом деле это базовые баллы, которые не говорят о какой-то особой одаренности. Они не отражают психологической сути ребенка. Если мы берем федеральные государственные образовательные стандарты, то на самом деле в первых строках там пишется, что первое – это личностные достижения ребенка, второе – межпредметные достижения, и только на третьем месте идет предметная область. ЕГЭ - это только предметная область", - подчеркнула детский омбудсмен.Ярославская добавила, что психолого-педагогическое сопровождение должно давать действительно одаренному ребенку возможность для обучения, но необходимо учитывать как отношение других детей, так и то, сможет ли ребенок обучаться, социализироваться, и правильно принимать информацию, которую будут давать ему преподаватели.Она также сообщила, что университет "Синергия" уже вернул Тепляковым деньги за обучение."Синергия вернула Тепляковым деньги за оплаченный договор. Тепляков подал иск на незаконный возврат денежных средств", - сказала Ярославская.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене.
https://ria.ru/20220725/teplyakovy-1804812236.html
https://ria.ru/20220129/teplyakova-1770091227.html
https://ria.ru/20220212/teplyakovy-1772517845.html
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общество, алиса теплякова, синергия
15:20 26.07.2022
 
Омбудсмен призвала проводить экспертизу при раннем поступлении в вуз детей

Омбудсмен Ярославская призвала проводить экспертизу при раннем поступлении в вуз детей

© Фото : Предоставлено пресс-службой СФУСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой СФУ
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Детям с ускоренным развитием надо проходить психолого-педагогическую экспертизу при поступлении в ВУЗ, баллы ЕГЭ не отражают одаренности детей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее сообщалось, что ректор университета "Синергия" предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов высших учебных заведений, по его мнению, в вузах могут учиться только граждане старше 15 лет. Такое предложение связано с подачей документов в "Синергию" Алисой Тепляковой и ее младшим братом Хеймдаллем, которым на тот момент было девять и восемь лет соответственно.
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Отец Тепляковой подал документы на нее и ее брата в "Синергию"
"Я думаю, что этот вопрос требует экспертной оценки со всех сторон. Если есть ребенок, который рано поступает в ВУЗ и показывает какое-то ускоренное развитие, это должно быть подтверждено не только баллами ЕГЭ, но и психолого-педагогической экспертизой", - заявила Ярославская, отвечая на вопрос, необходим ли возрастной ценз в ВУЗах.
Она пояснила, что смотреть на результаты ребенка надо не только с точки зрения ЕГЭ, так как оно ограничено в своей оценке только предметной областью, но и с психологической точки зрения.
"Я не могу огласить баллы, которые получают дети Тепляковых по итогам института, но на самом деле это базовые баллы, которые не говорят о какой-то особой одаренности. Они не отражают психологической сути ребенка. Если мы берем федеральные государственные образовательные стандарты, то на самом деле в первых строках там пишется, что первое – это личностные достижения ребенка, второе – межпредметные достижения, и только на третьем месте идет предметная область. ЕГЭ - это только предметная область", - подчеркнула детский омбудсмен.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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Профессор попросил вернуть девятилетнюю студентку МГУ Теплякову в школу
Ярославская добавила, что психолого-педагогическое сопровождение должно давать действительно одаренному ребенку возможность для обучения, но необходимо учитывать как отношение других детей, так и то, сможет ли ребенок обучаться, социализироваться, и правильно принимать информацию, которую будут давать ему преподаватели.
Она также сообщила, что университет "Синергия" уже вернул Тепляковым деньги за обучение.
"Синергия вернула Тепляковым деньги за оплаченный договор. Тепляков подал иск на незаконный возврат денежных средств", - сказала Ярославская.
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
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ОбществоАлиса ТепляковаСинергия
 
 
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