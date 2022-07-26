https://ria.ru/20220726/turbiny-1805049469.html

Запад призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил Лавров

Запад призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022

Запад призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил Лавров

Создается ощущение, что Запад, спекулируя на тему турбин, призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:55

2022-07-26T13:55

2022-07-26T13:55

экономика

россия

газпром

siemens

северный поток

евросоюз

цены на нефть

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Создается ощущение, что Запад, спекулируя на тему турбин, призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Накануне "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки."Нам никто не может внятно, в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламент работы в Канаде", - сказал Лавров журналистам на совместной с президентом Уганды пресс-конференции."Сейчас поднялся шум... вокруг того, что "Газпром" еще одну турбину должен поставить на сервисное обслуживание, собирается какая-то внеочередная сессия Евросоюза по энергетике..., если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать? Как это делают представители Германии", - добавил министр."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объясняет ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА."Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.

https://ria.ru/20220726/gaz-1804982338.html

https://ria.ru/20220725/gaz-1804716577.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, газпром, siemens, северный поток, евросоюз, цены на нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии