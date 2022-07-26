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Запад призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
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Запад призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил Лавров
Запад призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
Запад призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил Лавров
Создается ощущение, что Запад, спекулируя на тему турбин, призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:55
2022-07-26T13:55
экономика
россия
газпром
siemens
северный поток
евросоюз
цены на нефть
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Создается ощущение, что Запад, спекулируя на тему турбин, призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Накануне "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки."Нам никто не может внятно, в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламент работы в Канаде", - сказал Лавров журналистам на совместной с президентом Уганды пресс-конференции."Сейчас поднялся шум... вокруг того, что "Газпром" еще одну турбину должен поставить на сервисное обслуживание, собирается какая-то внеочередная сессия Евросоюза по энергетике..., если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать? Как это делают представители Германии", - добавил министр."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объясняет ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА."Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.
https://ria.ru/20220726/gaz-1804982338.html
https://ria.ru/20220725/gaz-1804716577.html
https://ria.ru/20220724/berbok-1804575797.html
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экономика, россия, газпром, siemens, северный поток, евросоюз, цены на нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии
13:55 26.07.2022
 
Запад призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил Лавров

Лавров: Запад, спекулируя на турбинах, призывает Россию нарушать правила безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Создается ощущение, что Запад, спекулируя на тему турбин, призывает Россию нарушать регламенты по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Накануне "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 12:04
Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов
"Нам никто не может внятно, в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламент работы в Канаде", - сказал Лавров журналистам на совместной с президентом Уганды пресс-конференции.
"Сейчас поднялся шум... вокруг того, что "Газпром" еще одну турбину должен поставить на сервисное обслуживание, собирается какая-то внеочередная сессия Евросоюза по энергетике..., если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать? Как это делают представители Германии", - добавил министр.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 10:18
Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объясняет ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА.
"Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 02:00
Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с "Северным потоком", пишет СМИ
 
ЭкономикаРоссияГазпромSiemensСеверный потокЕвросоюзЦены на нефтьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
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