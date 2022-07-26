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Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру - РИА Новости, 26.07.2022
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Шоубиз
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Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру
Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру - РИА Новости, 26.07.2022
Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру
Сын Виктора Цоя Александр заявил о начале сольной карьеры. До этого он выступал в проекте "Ронин" – его мужчина планирует закрыть. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:08
2022-07-26T16:08
шоубиз
знаменитости
виктор цой
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сын Виктора Цоя Александр заявил о начале сольной карьеры. До этого он выступал в проекте "Ронин" – его мужчина планирует закрыть.Первой песней Цоя стал трек "Светлячки". Подписчики поздравили музыканта с премьерой и назвали песню "душевной".В этом году лидеру группы "Кино" исполнилось бы 60 лет. Он трагически погиб в 28 лет, но успел стать героем целого поколения.
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знаменитости, виктор цой, шоу-бизнес
16:08 26.07.2022
 
Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру

Сын Виктора Цоя Александр начал сольную карьеру

© Саша Цой/YouTubeАлександр Цой
Александр Цой
© Саша Цой/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сын Виктора Цоя Александр заявил о начале сольной карьеры. До этого он выступал в проекте "Ронин" – его мужчина планирует закрыть.

"Первая (новость - Прим. ред.) – проект Ронин закрывается. Вторая – есть новый проект. Саша Цой. Скромно и просто", – написал Александр в социальных сетях.

Первой песней Цоя стал трек "Светлячки". Подписчики поздравили музыканта с премьерой и назвали песню "душевной".
В этом году лидеру группы "Кино" исполнилось бы 60 лет. Он трагически погиб в 28 лет, но успел стать героем целого поколения.
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