https://ria.ru/20220726/tsoy-1805102330.html
Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру
Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру - РИА Новости, 26.07.2022
Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру
Сын Виктора Цоя Александр заявил о начале сольной карьеры. До этого он выступал в проекте "Ронин" – его мужчина планирует закрыть. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:08
2022-07-26T16:08
2022-07-26T16:08
шоубиз
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виктор цой
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сын Виктора Цоя Александр заявил о начале сольной карьеры. До этого он выступал в проекте "Ронин" – его мужчина планирует закрыть.Первой песней Цоя стал трек "Светлячки". Подписчики поздравили музыканта с премьерой и назвали песню "душевной".В этом году лидеру группы "Кино" исполнилось бы 60 лет. Он трагически погиб в 28 лет, но успел стать героем целого поколения.
https://ria.ru/20220621/tsoy-1796779532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, виктор цой, шоу-бизнес
Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру
Сын Виктора Цоя Александр начал сольную карьеру