https://ria.ru/20220726/tsoy-1805102330.html

Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру

Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру - РИА Новости, 26.07.2022

Сын Виктора Цоя начал сольную карьеру

Сын Виктора Цоя Александр заявил о начале сольной карьеры. До этого он выступал в проекте "Ронин" – его мужчина планирует закрыть. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:08

2022-07-26T16:08

2022-07-26T16:08

шоубиз

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виктор цой

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сын Виктора Цоя Александр заявил о начале сольной карьеры. До этого он выступал в проекте "Ронин" – его мужчина планирует закрыть.Первой песней Цоя стал трек "Светлячки". Подписчики поздравили музыканта с премьерой и назвали песню "душевной".В этом году лидеру группы "Кино" исполнилось бы 60 лет. Он трагически погиб в 28 лет, но успел стать героем целого поколения.

https://ria.ru/20220621/tsoy-1796779532.html

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2022

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, виктор цой, шоу-бизнес