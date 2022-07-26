https://ria.ru/20220726/tsentr-1805165605.html
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила волонтерский центр ЕР в Мелитополе
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила волонтерский центр ЕР в Мелитополе - РИА Новости, 26.07.2022
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила волонтерский центр ЕР в Мелитополе
Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий посетили волонтерский центр партии "Единая Россия" в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:46
2022-07-26T18:46
2022-07-26T18:46
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий посетили волонтерский центр партии "Единая Россия" в Мелитополе, передаёт корреспондент РИА Новости.В ходе визита они ознакомились с работой центра, пообщались с людьми, которые обращаются за гуманитарной помощью, а также обсудили вопросы дальнейшего развития и работы волонтерского движения."Я впервые посетила Запорожскую область, и сначала мы побывали в гуманитарном центре. Я возглавляю штаб по гуманитарному сотрудничеству "Единой России", который призван координировать данную работу. Мы увидели, что ведётся серьёзная и системная работа. Туда приходит много людей, значит помощь, которая там оказывается, востребована. Ресурс – огромный", - заявила РИА Новости Кузнецова.В администрации Запорожской области отметили, что сотрудничают с центром по многим направлениям."Мы работаем по всем направлениям социальной политики и, в первую очередь, мы прислушиваемся к проблемам людей. И сейчас к нам приезжает очень много неравнодушных людей, таких, как Анна Юрьевна (Кузнецова – ред.), которые нам помогают решить социальные проблемы", - сказал РИА Новости Балицкий.По словам создателей центра, на данный момент там решаются только вопросы выдачи гуманитарной помощи, но уже в ближайшее время на его базе будут работать консультационные центры, специалисты-медики, а также будет создан детский досуговый центр.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, россия, единая россия, херсонская область
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила волонтерский центр ЕР в Мелитополе
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила волонтерский центр "Единой России" в Мелитополе
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий посетили волонтерский центр партии "Единая Россия" в Мелитополе, передаёт корреспондент РИА Новости.
В ходе визита они ознакомились с работой центра, пообщались с людьми, которые обращаются за гуманитарной помощью, а также обсудили вопросы дальнейшего развития и работы волонтерского движения.
"Я впервые посетила Запорожскую область
, и сначала мы побывали в гуманитарном центре. Я возглавляю штаб по гуманитарному сотрудничеству "Единой России
", который призван координировать данную работу. Мы увидели, что ведётся серьёзная и системная работа. Туда приходит много людей, значит помощь, которая там оказывается, востребована. Ресурс – огромный", - заявила РИА Новости Кузнецова.
В администрации Запорожской области отметили, что сотрудничают с центром по многим направлениям.
"Мы работаем по всем направлениям социальной политики и, в первую очередь, мы прислушиваемся к проблемам людей. И сейчас к нам приезжает очень много неравнодушных людей, таких, как Анна Юрьевна (Кузнецова – ред.), которые нам помогают решить социальные проблемы", - сказал РИА Новости Балицкий.
По словам создателей центра, на данный момент там решаются только вопросы выдачи гуманитарной помощи, но уже в ближайшее время на его базе будут работать консультационные центры, специалисты-медики, а также будет создан детский досуговый центр.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.