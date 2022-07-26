https://ria.ru/20220726/trikolor-1805180615.html
Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор
Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор - РИА Новости, 26.07.2022
Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор
Стелу при въезде в город Купянск в Харьковской области раскрасили в цвета российского флага, сообщила пресс-служба администрации региона в своем... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:48
2022-07-26T19:48
2022-07-26T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794624927_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_53adbe6d147e2dc5a5f186d19dae7cd4.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стелу при въезде в город Купянск в Харьковской области раскрасили в цвета российского флага, сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале."Купянск — это Россия!" — говорится в сообщении.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220716/flag-1802943436.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794624927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1a3213e40cea63f56e6a046e8d5d74e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, россия, владимир путин
19:48 26.07.2022 (обновлено: 21:10 26.07.2022)
Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор
Стелу при въезде в Купянск в Харьковской области раскрасили в российский триколор