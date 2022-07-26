https://ria.ru/20220726/trikolor-1805180615.html

Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор

Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор - РИА Новости, 26.07.2022

Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор

Стелу при въезде в город Купянск в Харьковской области раскрасили в цвета российского флага, сообщила пресс-служба администрации региона в своем... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:48

2022-07-26T19:48

2022-07-26T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стелу при въезде в город Купянск в Харьковской области раскрасили в цвета российского флага, сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале."Купянск — это Россия!" — говорится в сообщении.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220716/flag-1802943436.html

харьковская область

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, украина, россия, владимир путин