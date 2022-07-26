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Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/trikolor-1805180615.html
Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор
Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор - РИА Новости, 26.07.2022
Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор
Стелу при въезде в город Купянск в Харьковской области раскрасили в цвета российского флага, сообщила пресс-служба администрации региона в своем... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:48
2022-07-26T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стелу при въезде в город Купянск в Харьковской области раскрасили в цвета российского флага, сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале."Купянск — это Россия!" — говорится в сообщении.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, россия, владимир путин
19:48 26.07.2022 (обновлено: 21:10 26.07.2022)
 
Стелу на въезде в Купянск раскрасили в российский триколор

Стелу при въезде в Купянск в Харьковской области раскрасили в российский триколор

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВ городе Купянск
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стелу при въезде в город Купянск в Харьковской области раскрасили в цвета российского флага, сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
"Купянск — это Россия!" — говорится в сообщении.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 15:49
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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