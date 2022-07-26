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Песков прокомментировал решение ЕС по транзиту товаров в Калининград - РИА Новости, 26.07.2022
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Песков прокомментировал решение ЕС по транзиту товаров в Калининград
Песков прокомментировал решение ЕС по транзиту товаров в Калининград - РИА Новости, 26.07.2022
Песков прокомментировал решение ЕС по транзиту товаров в Калининград
Решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград в Кремле расценивают как ростки здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:13
2022-07-26T13:32
в мире
экономика
мария захарова
маркус эдерер
калининград
россия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград в Кремле расценивают как ростки здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Литовские железные дороги" возобновили транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область с 22 июля."Скажем так, в ситуациях особого значения, таких как история с калининградским транзитом, все-таки какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену вот этого эмоционального такого, бессознательного состояния", - сказал Песков журналистам, комментируя действия Запада в отношении России."Литовские железные дороги" с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии. Премьер Литвы заявила, что действующий порядок транзита в Калининград, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220725/kaliningrad-1804736076.html
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в мире, экономика, мария захарова, маркус эдерер, калининград, россия, евросоюз, еврокомиссия, литва, санкции в отношении россии
13:13 26.07.2022 (обновлено: 13:32 26.07.2022)
 
Песков прокомментировал решение ЕС по транзиту товаров в Калининград

Пресс-секретарь Песков назвал решение по транзиту в Калининград ростками здравого смысла

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовой автомобиль у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград в Кремле расценивают как ростки здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Литовские железные дороги" возобновили транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область с 22 июля.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 11:36
Власти Калининграда ожидают отправления первых вагонов с цементом в четверг
"Скажем так, в ситуациях особого значения, таких как история с калининградским транзитом, все-таки какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену вот этого эмоционального такого, бессознательного состояния", - сказал Песков журналистам, комментируя действия Запада в отношении России.
"Литовские железные дороги" с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии. Премьер Литвы заявила, что действующий порядок транзита в Калининград, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 23:32
Литовские железные дороги возобновили транзит товаров в Калининград
 
В миреЭкономикаМария ЗахароваМаркус ЭдерерКалининградРоссияЕвросоюзЕврокомиссияЛитваСанкции в отношении России
 
 
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