https://ria.ru/20220726/tranzit-1805018482.html

Песков прокомментировал решение ЕС по транзиту товаров в Калининград

Песков прокомментировал решение ЕС по транзиту товаров в Калининград - РИА Новости, 26.07.2022

Песков прокомментировал решение ЕС по транзиту товаров в Калининград

Решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград в Кремле расценивают как ростки здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:13

2022-07-26T13:13

2022-07-26T13:32

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград в Кремле расценивают как ростки здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Литовские железные дороги" возобновили транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область с 22 июля."Скажем так, в ситуациях особого значения, таких как история с калининградским транзитом, все-таки какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену вот этого эмоционального такого, бессознательного состояния", - сказал Песков журналистам, комментируя действия Запада в отношении России."Литовские железные дороги" с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии. Премьер Литвы заявила, что действующий порядок транзита в Калининград, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220725/kaliningrad-1804736076.html

https://ria.ru/20220722/tranzit-1804433667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, мария захарова, маркус эдерер, калининград, россия, евросоюз, еврокомиссия, литва, санкции в отношении россии