https://ria.ru/20220726/torgovlya-1804935479.html
СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах
СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах
Представители России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в национальных валютах, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:11
2022-07-26T09:11
2022-07-26T10:03
в мире
россия
турция
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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Представители России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в национальных валютах, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на свои источники.Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2021 года объем внешней торговли составил 33,02 миллиарда долларов (в 2020 году — 21,04 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт — 26,5 миллиарда долларов и импорт – 6,5 миллиарда долларов.В структуре экспорта традиционно преобладают минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.Турция занимает одно из лидирующих мест по объемам закупок российского природного газа. Сейчас две страны связывают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".
https://ria.ru/20220718/bank-1803126552.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, турция
09:11 26.07.2022 (обновлено: 10:03 26.07.2022)
СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах
Aydınlık: делегации из России и Турции ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах