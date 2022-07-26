https://ria.ru/20220726/torgovlya-1804935479.html

СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах

СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах - РИА Новости, 26.07.2022

СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах

Представители России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в национальных валютах, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:11

2022-07-26T09:11

2022-07-26T10:03

в мире

россия

турция

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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Представители России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в национальных валютах, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на свои источники.Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2021 года объем внешней торговли составил 33,02 миллиарда долларов (в 2020 году — 21,04 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт — 26,5 миллиарда долларов и импорт – 6,5 миллиарда долларов.В структуре экспорта традиционно преобладают минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.Турция занимает одно из лидирующих мест по объемам закупок российского природного газа. Сейчас две страны связывают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".

https://ria.ru/20220718/bank-1803126552.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, турция