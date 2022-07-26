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СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах - РИА Новости, 26.07.2022
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СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах
СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах
Представители России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в национальных валютах, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 26.07.2022
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в мире
россия
турция
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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Представители России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в национальных валютах, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на свои источники.Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2021 года объем внешней торговли составил 33,02 миллиарда долларов (в 2020 году — 21,04 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт — 26,5 миллиарда долларов и импорт – 6,5 миллиарда долларов.В структуре экспорта традиционно преобладают минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.Турция занимает одно из лидирующих мест по объемам закупок российского природного газа. Сейчас две страны связывают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".
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в мире, россия, турция
09:11 26.07.2022 (обновлено: 10:03 26.07.2022)
 
СМИ: Россия и Турция ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах

Aydınlık: делегации из России и Турции ведут переговоры о расширении торговли в нацвалютах

© Depositphotos / yskandagТурецкие лиры
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Depositphotos / yskandag
Турецкие лиры. Архивное фото
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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Представители России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в национальных валютах, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на свои источники.
"Технические делегации ведут переговоры между двумя странами по гармонизации SWAP и финансовой системы, а также по увеличению торговли в национальных валютах. <...> В первом полугодии наблюдался рост экспорта в Россию", — говорится в публикации.
Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2021 года объем внешней торговли составил 33,02 миллиарда долларов (в 2020 году — 21,04 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт — 26,5 миллиарда долларов и импорт – 6,5 миллиарда долларов.
В структуре экспорта традиционно преобладают минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.
Турция занимает одно из лидирующих мест по объемам закупок российского природного газа. Сейчас две страны связывают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".
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