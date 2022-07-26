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Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству - РИА Новости, 26.07.2022
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Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству
Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству - РИА Новости, 26.07.2022
Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству
Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak решила передать российское подразделение местному менеджменту, говорится в релизе. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:41
2022-07-26T15:38
tetra pak
экономика
московская область (подмосковье)
технологии
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak решила передать российское подразделение местному менеджменту, говорится в релизе."В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", — говорится в сообщении.Отмечается, что передача подразделения российскому руководству позволит обеспечить непрерывность бизнеса заказчиков и сохранить доступность продуктов первой необходимости.Там отметили, что юрлицо не будет аффилировано с Tetra Pak, оно продолжит деятельность под новым брендом.Tetra Pak — мировой лидер в области упаковки пищевых продуктов. В конце мая источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что головная компания разрывает связи с российской дочкой и прекращает работу в России.
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tetra pak, экономика, московская область (подмосковье), технологии, россия
11:41 26.07.2022 (обновлено: 15:38 26.07.2022)
 
Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

Производитель упаковки Tetra Pak передаст свой бизнес в России местному менеджменту

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРабота завода компании "Тетра Пак" в подмосковной Лобне
Работа завода компании Тетра Пак в подмосковной Лобне - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Работа завода компании "Тетра Пак" в подмосковной Лобне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak решила передать российское подразделение местному менеджменту, говорится в релизе.
"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что передача подразделения российскому руководству позволит обеспечить непрерывность бизнеса заказчиков и сохранить доступность продуктов первой необходимости.

"Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков", — продолжили в компании.

Там отметили, что юрлицо не будет аффилировано с Tetra Pak, оно продолжит деятельность под новым брендом.
Tetra Pak — мировой лидер в области упаковки пищевых продуктов. В конце мая источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что головная компания разрывает связи с российской дочкой и прекращает работу в России.
 
Tetra PakЭкономикаМосковская область (Подмосковье)ТехнологииРоссия
 
 
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