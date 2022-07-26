https://ria.ru/20220726/tetrapak-1804975771.html

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству - РИА Новости, 26.07.2022

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak решила передать российское подразделение местному менеджменту, говорится в релизе. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:41

2022-07-26T11:41

2022-07-26T15:38

tetra pak

экономика

московская область (подмосковье)

технологии

россия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak решила передать российское подразделение местному менеджменту, говорится в релизе."В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", — говорится в сообщении.Отмечается, что передача подразделения российскому руководству позволит обеспечить непрерывность бизнеса заказчиков и сохранить доступность продуктов первой необходимости.Там отметили, что юрлицо не будет аффилировано с Tetra Pak, оно продолжит деятельность под новым брендом.Tetra Pak — мировой лидер в области упаковки пищевых продуктов. В конце мая источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что головная компания разрывает связи с российской дочкой и прекращает работу в России.

https://ria.ru/20220705/komipak-1800505227.html

московская область (подмосковье)

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

tetra pak, экономика, московская область (подмосковье), технологии, россия