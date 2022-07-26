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Эсеры предложили проект о государствах — спонсорах терроризма - РИА Новости, 26.07.2022
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Эсеры предложили проект о государствах — спонсорах терроризма
Эсеры предложили проект о государствах — спонсорах терроризма - РИА Новости, 26.07.2022
Эсеры предложили проект о государствах — спонсорах терроризма
"Справедливая Россия — За правду" предлагает разрывать или приостанавливать дипломатические отношения России со странами, которые признаны террористическими... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:22
2022-07-26T15:49
россия
в мире
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
терроризм
украина
нед прайс
сша
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" предлагает разрывать или приостанавливать дипломатические отношения России со странами, которые признаны террористическими государствами, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.Сам законопроект также определяет порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма.Так, спонсором терроризма может быть признана страна, поставляющая в террористическое государство товары военного назначения, в том числе указывается в тексте проекта.Составление такого переченя и применяемых мер предполагается возложить на правительство.Помимо этого, эсеры предложили конфисковывать имущество, принадлежащее гражданам стран, ответственных за терроризм, для возмещения ущерба пострадавшим от деятельности таких государств.Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в апреле заявлял, что Штаты изучают возможность включения России в список "пособников террористов". Кроме того, по данным СМИ, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что законодатели сами внесут Россию в список стран — спонсоров терроризма. В Москве эти высказывания из Вашингтона назвали "пропагандистским ходом" и обещали не оставить такие меры без ответа.
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россия, в мире, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", терроризм, украина, нед прайс, сша, нэнси пелоси, москва, энтони блинкен, государственный департамент сша, конгресс сша
13:22 26.07.2022 (обновлено: 15:49 26.07.2022)
 
Эсеры предложили проект о государствах — спонсорах терроризма

Эсеры предложили признавать страну спонсором терроризма за поставки вооружения

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Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" предлагает разрывать или приостанавливать дипломатические отношения России со странами, которые признаны террористическими государствами, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.

"Государства, ответственные за терроризм (террористические государства): Украина", — следует из текста документа.

Сам законопроект также определяет порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма.
Так, спонсором терроризма может быть признана страна, поставляющая в террористическое государство товары военного назначения, в том числе указывается в тексте проекта.
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Составление такого переченя и применяемых мер предполагается возложить на правительство.
Помимо этого, эсеры предложили конфисковывать имущество, принадлежащее гражданам стран, ответственных за терроризм, для возмещения ущерба пострадавшим от деятельности таких государств.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в апреле заявлял, что Штаты изучают возможность включения России в список "пособников террористов". Кроме того, по данным СМИ, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что законодатели сами внесут Россию в список стран — спонсоров терроризма. В Москве эти высказывания из Вашингтона назвали "пропагандистским ходом" и обещали не оставить такие меры без ответа.
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