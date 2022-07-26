https://ria.ru/20220726/terrorizm-1805024884.html

Эсеры предложили проект о государствах — спонсорах терроризма

Эсеры предложили проект о государствах — спонсорах терроризма - РИА Новости, 26.07.2022

Эсеры предложили проект о государствах — спонсорах терроризма

"Справедливая Россия — За правду" предлагает разрывать или приостанавливать дипломатические отношения России со странами, которые признаны террористическими... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:22

2022-07-26T13:22

2022-07-26T15:49

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" предлагает разрывать или приостанавливать дипломатические отношения России со странами, которые признаны террористическими государствами, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.Сам законопроект также определяет порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма.Так, спонсором терроризма может быть признана страна, поставляющая в террористическое государство товары военного назначения, в том числе указывается в тексте проекта.Составление такого переченя и применяемых мер предполагается возложить на правительство.Помимо этого, эсеры предложили конфисковывать имущество, принадлежащее гражданам стран, ответственных за терроризм, для возмещения ущерба пострадавшим от деятельности таких государств.Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в апреле заявлял, что Штаты изучают возможность включения России в список "пособников террористов". Кроме того, по данным СМИ, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что законодатели сами внесут Россию в список стран — спонсоров терроризма. В Москве эти высказывания из Вашингтона назвали "пропагандистским ходом" и обещали не оставить такие меры без ответа.

https://ria.ru/20220725/kitay-1804730017.html

https://ria.ru/20220725/zapret-1804842236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", терроризм, украина, нед прайс, сша, нэнси пелоси, москва, энтони блинкен, государственный департамент сша, конгресс сша