https://ria.ru/20220726/tayvan-1805157786.html

Глава Тайваня выразила уверенность в готовности войск острова

Глава Тайваня выразила уверенность в готовности войск острова - РИА Новости, 26.07.2022

Глава Тайваня выразила уверенность в готовности войск острова

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила уверенность в способности вооруженных сил острова реагировать на любые непредвиденные обстоятельства. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:11

2022-07-26T18:11

2022-07-26T18:48

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ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила уверенность в способности вооруженных сил острова реагировать на любые непредвиденные обстоятельства.Второй этап ежегодных военных учений "Ханьгуан" с боевыми стрельбами стартовал в понедельник и продлится до 29 июля, в этом году учения сосредоточены на имитации ликвидации сил вторжения на море и вдоль береговой линии за счет интеграции трех видов вооруженных сил и развертывания широкого спектра вооружений и оборудования.В маневрах, которые прошли во вторник вблизи военно-морской базы Суао на востоке острова, приняли участие 20 различных кораблей ВМС и береговой охраны, в том числе подлодка класса "Хайлун", корветы класса "Тоцзян", фрегаты класса "Кандин" и класса "Чэнгун", эсминцы "Цзоин" и "Цзилун", на борту последнего находилась Цай Инвэнь. Помимо этого в учениях приняли участие истребители F-16V и Mirage 2000, тайваньский истребитель IDF, береговой патрульный самолет P-3 Orion.Ранее СМИ сообщали, что приоритетное внимание в ходе маневров будет уделено отработке защиты порта Тайбэй на северном побережье острова от "нападения" материкового Китая, учения будут имитировать атаку китайских вертолетов и истребителей-бомбардировщиков на порт Тайбэя, а также совместную контратаку вооруженных сил Тайваня.На фоне ситуации на Украине США и другие западные страны стали чаще поднимать вопрос о ситуации вокруг Тайваня, интенсифицировались контакты с островом, вызывая недовольство властей КНР. Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США, ЕС и другие страны прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. Минобороны КНР неоднократно заявляло, что армия Китая готова принять "все необходимые меры" для защиты своего государственного суверенитета и территориальной целостности, а также что вооруженные силы КНР "всегда готовы к войне", в любой момент готовы пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220726/tayvan-1805041276.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, цай инвэнь, тайвань, тайбэй, китай