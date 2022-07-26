18:11 26.07.2022 (обновлено: 18:48 26.07.2022)
Глава Тайваня выразила уверенность в готовности войск острова
Глава Тайваня выразила уверенность в готовности войск острова к непредвиденным ситуациям
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила уверенность в способности вооруженных сил острова реагировать на любые непредвиденные обстоятельства.
"Сегодня во время ежегодных военных учений "Ханьгуан" я поднялась на борт эсминца, чтобы понаблюдать за нашими военно-воздушными и морскими силами в действии. То, как они выполнили ряд учебных задач с боевой стрельбой, вселило в меня уверенность в способности и решимости наших военных реагировать на любые непредвиденные обстоятельства", — написала Цай Инвэнь на своей странице в Twitter.
Второй этап ежегодных военных учений "Ханьгуан" с боевыми стрельбами стартовал в понедельник и продлится до 29 июля, в этом году учения сосредоточены на имитации ликвидации сил вторжения на море и вдоль береговой линии за счет интеграции трех видов вооруженных сил и развертывания широкого спектра вооружений и оборудования.
В маневрах, которые прошли во вторник вблизи военно-морской базы Суао на востоке острова, приняли участие 20 различных кораблей ВМС и береговой охраны, в том числе подлодка класса "Хайлун", корветы класса "Тоцзян", фрегаты класса "Кандин" и класса "Чэнгун", эсминцы "Цзоин" и "Цзилун", на борту последнего находилась Цай Инвэнь. Помимо этого в учениях приняли участие истребители F-16V и Mirage 2000, тайваньский истребитель IDF, береговой патрульный самолет P-3 Orion.
Ранее СМИ сообщали, что приоритетное внимание в ходе маневров будет уделено отработке защиты порта Тайбэй на северном побережье острова от "нападения" материкового Китая, учения будут имитировать атаку китайских вертолетов и истребителей-бомбардировщиков на порт Тайбэя, а также совместную контратаку вооруженных сил Тайваня.
На фоне ситуации на Украине США и другие западные страны стали чаще поднимать вопрос о ситуации вокруг Тайваня, интенсифицировались контакты с островом, вызывая недовольство властей КНР. Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США, ЕС и другие страны прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. Минобороны КНР неоднократно заявляло, что армия Китая готова принять "все необходимые меры" для защиты своего государственного суверенитета и территориальной целостности, а также что вооруженные силы КНР "всегда готовы к войне", в любой момент готовы пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
24 июля, 08:00США хотят, но не могут перестать хамить Китаю