https://ria.ru/20220726/tayvan-1805041276.html

Китай предупредил, что не будет молча смотреть на визит Пелоси на Тайвань

Китай предупредил, что не будет молча смотреть на визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 26.07.2022

Китай предупредил, что не будет молча смотреть на визит Пелоси на Тайвань

Армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:42

2022-07-26T13:42

2022-07-26T13:42

в мире

нэнси пелоси

китай

сша

тайвань

министерство национальной обороны кнр

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ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости. Армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.Ранее газета Financial Times сообщила, что Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Издание отмечало, что несколько людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления Китая пошли еще дальше, чем угроза принятия "решительных мер", они подразумевают возможный военный ответ."Китай требует, чтобы США реальными действиями выполняли свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", а также, чтобы они не организовывали поездку Пелоси на Тайвань. Но, если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал Тань Кэфэй журналистам.По словам представителя минобороны, Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. "Он сильно навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе", - подчеркнул Тань Кэфэй.Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

https://ria.ru/20220721/voyna-1804121358.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

https://ria.ru/20220708/ucheniya-1801105058.html

китай

сша

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, министерство национальной обороны кнр