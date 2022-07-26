https://ria.ru/20220726/taliby-1804932489.html

Узбекистан призвал талибов разорвать связи с террористами

Узбекистан призвал талибов разорвать связи с террористами - РИА Новости, 26.07.2022

Узбекистан призвал талибов разорвать связи с террористами

Власти Узбекистана призывают временное правительство Афганистана разорвать все связи с международными террористическими организациями, заявил во вторник... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:47

2022-07-26T08:47

2022-07-26T08:47

в мире

абдулазиз камилов

мохаммад хасан ахунд

кабул (город)

узбекистан

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талибан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана призывают временное правительство Афганистана разорвать все связи с международными террористическими организациями, заявил во вторник узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев.В Ташкенте 25-26 июля проводится международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". В ее работе принимают участие около 100 зарубежных делегаций."Мы призываем нынешнее правительство Афганистана продемонстрировать твердую волю и принять решительные меры для предотвращения и противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях разорвать связи со всеми между террористическими организациями. Это будет способствовать укреплению доверия к временному правительству", - сказал Мирзиеев в своем послании участникам международной конференции. Текст послания зачитал специальный представитель президента Республики Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.Мирзиеев также призвал участников конференции направить усилия на создание реальных предпосылок для становления Афганистана как мирной, стабильной и процветающей страны, свободной от терроризма и наркотиков. "Нашим приоритетом должно стать восстановление экономики, что является важным условием достижения прочного мира в этой многострадальной стране", - добавил президент Узбекистана.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220726/afganistan-1804932134.html

https://ria.ru/20220628/ssha-1798844484.html

кабул (город)

узбекистан

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, абдулазиз камилов, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), узбекистан, оон, талибан, афганистан