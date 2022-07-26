https://ria.ru/20220726/svpd-1805199446.html

Боррель подготовил предложения по возобновлению СВПД

Боррель подготовил предложения по возобновлению СВПД - РИА Новости, 26.07.2022

Боррель подготовил предложения по возобновлению СВПД

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что представил свой текст предложения по возобновлению СВПД, который он считает лучшей из возможных сделок,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T21:20

2022-07-26T21:20

2022-07-26T21:37

в мире

дональд трамп

нед прайс

иран

сша

вена

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что представил свой текст предложения по возобновлению СВПД, который он считает лучшей из возможных сделок, пригодных для исполнения.По словам Борреля, после 15 месяцев интенсивных переговоров в Вене и множества взаимодействий с участниками СВПД и США он осознает, что пространство для дополнительных значимых компромиссов исчерпано."Теперь я предложил текст, в котором подробно рассматривается отмена санкций, а также шаги в ядерном вопросе, необходимые для восстановления СВПД. Этот текст представляет собой лучшую из возможных сделок, которую я как координатор переговоров считаю осуществимой", - написал Боррель в статье для Financial Times.Он отметил, что это соглашение охватывает все основные элементы и включает в себя "с трудом достигнутые компромиссы для всех сторон"."Я не вижу никакой другой всеобъемлющей или эффективной альтернативы, которую можно достичь", - заявил Боррель.Какие именно условия для сделки перечислены в тексте, не уточняется."Пришло время для быстрых политических решений, чтобы завершить Венские переговоры на основе предложенного мной текста и немедленно вернуться к полностью применимому СВПД. Сделка служит в пользу нераспространения в обмен на снятие санкций... Если сделку отклонят, мы рискуем столкнуться с опасным ядерным кризисом на фоне перспективы усиления изоляции Ирана и его народа", - отметил Боррель.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804409143.html

https://ria.ru/20220719/iran-1803584247.html

иран

сша

вена

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, вена, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)