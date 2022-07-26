https://ria.ru/20220726/svpd-1805061564.html

Рябков обсудил СВПД с послом Ирана

Рябков обсудил СВПД с послом Ирана - РИА Новости, 26.07.2022

Рябков обсудил СВПД с послом Ирана

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:18

2022-07-26T14:18

2022-07-26T15:08

в мире

дональд трамп

ибрахим раиси

джо байден

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иран

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) с акцентом на важность его скорейшего восстановления в изначально согласованной конфигурации, сообщает МИД РФ.Уточняется, что Рябков принял посла Ирана в РФ во вторник."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с акцентом на важность его скорейшего восстановления в изначально согласованной конфигурации, утвержденной резолюцией Совета Безопасности ООН, а также некоторым другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД РФ.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые, помимо прочего, блокируют как государственные счета, так и счета чиновников и юридических лиц. До сих пор иранское руководство запрашивало у ряда стран разморозку своих активов. Так, Южная Корея должна разморозить иранские счета в размере 7 миллиардов долларов. Президент Ирана Ибрахим Раиси запрашивал президента США Джо Байдена о разблокировке около 10 миллиардов долларов иранских активов. В августе 2021 года Раиси призвал Японию разморозить иранские финансовые активы.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804409143.html

https://ria.ru/20220719/iran-1803584247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, ибрахим раиси, джо байден, сша, россия, иран, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)