14:18 26.07.2022 (обновлено: 15:08 26.07.2022)
Рябков обсудил СВПД с послом Ирана
Замминистра иностранных дел России Рябков обсудил СВПД с послом Ирана в Москве Джалали
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) с акцентом на важность его скорейшего восстановления в изначально согласованной конфигурации, сообщает МИД РФ.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с акцентом на важность его скорейшего восстановления в изначально согласованной конфигурации, утвержденной резолюцией Совета Безопасности ООН, а также некоторым другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД РФ.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые, помимо прочего, блокируют как государственные счета, так и счета чиновников и юридических лиц. До сих пор иранское руководство запрашивало у ряда стран разморозку своих активов. Так, Южная Корея должна разморозить иранские счета в размере 7 миллиардов долларов. Президент Ирана Ибрахим Раиси запрашивал президента США Джо Байдена о разблокировке около 10 миллиардов долларов иранских активов. В августе 2021 года Раиси призвал Японию разморозить иранские финансовые активы.