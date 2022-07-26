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В Канаде два человека погибли при стрельбе, подозреваемый ликвидирован
В Канаде два человека погибли при стрельбе, подозреваемый ликвидирован - РИА Новости, 26.07.2022
В Канаде два человека погибли при стрельбе, подозреваемый ликвидирован
Два человека погибли в результате стрельбы в городке Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия, еще два получили ранения, подозреваемый ликвидирован,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:16
2022-07-26T10:16
2022-07-26T10:16
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в городке Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия, еще два получили ранения, подозреваемый ликвидирован, сообщила местная полиция.Ранее сообщалось, что в понедельник произошла стрельба в Лэнгли, который расположен в 50 километрах от Ванкувера. Полиция разослала горожанам предупреждение с просьбой не посещать центр города, сообщив, что стрельба также произошла в районе Лэнгли Тауншип - за пределами центральной части города и что в результате инцидента есть жертвы."Два человека погибли в двух разных местах, одна женщина находится в критическом состоянии, еще один мужчина получил неопасные для жизни ранения", - говорится в заявлении полиции.Отмечается, что подозреваемый, личность которого удалось установить, был застрелен правоохранительными органами на месте.
https://ria.ru/20220725/strelba-1804900164.html
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в мире, ванкувер, канада, криминал
В Канаде два человека погибли при стрельбе, подозреваемый ликвидирован
В Канаде два человека погибли при стрельбе в Лэнгли, подозреваемый ликвидирован