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В Канаде два человека погибли при стрельбе, подозреваемый ликвидирован - РИА Новости, 26.07.2022
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В Канаде два человека погибли при стрельбе, подозреваемый ликвидирован
В Канаде два человека погибли при стрельбе, подозреваемый ликвидирован - РИА Новости, 26.07.2022
В Канаде два человека погибли при стрельбе, подозреваемый ликвидирован
Два человека погибли в результате стрельбы в городке Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия, еще два получили ранения, подозреваемый ликвидирован,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:16
2022-07-26T10:16
в мире
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канада
криминал
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в городке Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия, еще два получили ранения, подозреваемый ликвидирован, сообщила местная полиция.Ранее сообщалось, что в понедельник произошла стрельба в Лэнгли, который расположен в 50 километрах от Ванкувера. Полиция разослала горожанам предупреждение с просьбой не посещать центр города, сообщив, что стрельба также произошла в районе Лэнгли Тауншип - за пределами центральной части города и что в результате инцидента есть жертвы."Два человека погибли в двух разных местах, одна женщина находится в критическом состоянии, еще один мужчина получил неопасные для жизни ранения", - говорится в заявлении полиции.Отмечается, что подозреваемый, личность которого удалось установить, был застрелен правоохранительными органами на месте.
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в мире, ванкувер, канада, криминал
10:16 26.07.2022
 
В Канаде два человека погибли при стрельбе, подозреваемый ликвидирован

В Канаде два человека погибли при стрельбе в Лэнгли, подозреваемый ликвидирован

© Фото : Official Website of the Vancouver Police Department Полиция Ванкувера
Полиция Ванкувера - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Official Website of the Vancouver Police Department
Полиция Ванкувера. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в городке Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия, еще два получили ранения, подозреваемый ликвидирован, сообщила местная полиция.
Ранее сообщалось, что в понедельник произошла стрельба в Лэнгли, который расположен в 50 километрах от Ванкувера. Полиция разослала горожанам предупреждение с просьбой не посещать центр города, сообщив, что стрельба также произошла в районе Лэнгли Тауншип - за пределами центральной части города и что в результате инцидента есть жертвы.
"Два человека погибли в двух разных местах, одна женщина находится в критическом состоянии, еще один мужчина получил неопасные для жизни ранения", - говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что подозреваемый, личность которого удалось установить, был застрелен правоохранительными органами на месте.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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