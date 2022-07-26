https://ria.ru/20220726/strakhovanie-1804954000.html

Эксперт рассказал о страховке при утере багажа

Эксперт рассказал о страховке при утере багажа - РИА Новости, 26.07.2022

Эксперт рассказал о страховке при утере багажа

Потеря багажа на территории проживания и покупка полиса во время поездки могут не попадать под выплаты страховой компании, поэтому потребителю необходимо... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:47

2022-07-26T10:47

2022-07-26T10:47

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Потеря багажа на территории проживания и покупка полиса во время поездки могут не попадать под выплаты страховой компании, поэтому потребителю необходимо обращать внимание на все условия договора, рассказала РИА руководитель АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" Ольга Крайнова."В Службу финансового уполномоченного поступают обращения потребителей услуг по спорам со страховыми организациями, связанным с выплатами в отношении багажа. Практика рассмотрения таких обращений выявила нюансы, о которых стоит знать клиенту при заключении договора", – сказала она.В частности, периодически территорией страхования признается территория Российской Федерации за переделами 100-километровой зоны от административной границы населенного пункта, являющегося для застрахованного лица постоянным местом жительства.Она привела такой пример: потребитель проживает в городе Санкт-Петербург и по прилету из поездки в аэропорт Пулково он зафиксировал факт утери багажа. По условиям такой случай не будет считаться страховым, поскольку указанные события наступили в границах населенного пункта, являющегося для застрахованного лица постоянным местом жительства, то есть за пределами территории страхования.Другой пример заключается в том, что, как правило, поездкой считается покидание застрахованным постоянного места жительства. "В таком случае если потребитель проживает в городе Рязань, а страховка приобретена в одном из аэропортов города Москвы, то, по условиям страхования, будет считаться, что полис приобретен уже в поездке и наступившие события в этом путешествии не будут признаны страховыми", – отметила руководитель службы.Кроме того, потребителю стоит посмотреть на лимиты обязательств страховщика по отдельным предметам багажа. "Нужно обратить внимание и на вещи, подпадающие под исключение из страхового покрытия, например, наличные деньги в российской и иностранной валюте, банковские карты, изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, меховые изделия", – добавила Крайнова.

https://ria.ru/20220722/aeroportyevropy-1803967881.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, страхование, аэропорты, самолеты