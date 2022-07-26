Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о страховке при утере багажа - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220726/strakhovanie-1804954000.html
Эксперт рассказал о страховке при утере багажа
Эксперт рассказал о страховке при утере багажа - РИА Новости, 26.07.2022
Эксперт рассказал о страховке при утере багажа
Потеря багажа на территории проживания и покупка полиса во время поездки могут не попадать под выплаты страховой компании, поэтому потребителю необходимо... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:47
2022-07-26T10:47
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
страхование
аэропорты
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151848/15/1518481591_0:268:5328:3265_1920x0_80_0_0_1957e9f5b49009936d686e8707846203.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Потеря багажа на территории проживания и покупка полиса во время поездки могут не попадать под выплаты страховой компании, поэтому потребителю необходимо обращать внимание на все условия договора, рассказала РИА руководитель АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" Ольга Крайнова."В Службу финансового уполномоченного поступают обращения потребителей услуг по спорам со страховыми организациями, связанным с выплатами в отношении багажа. Практика рассмотрения таких обращений выявила нюансы, о которых стоит знать клиенту при заключении договора", – сказала она.В частности, периодически территорией страхования признается территория Российской Федерации за переделами 100-километровой зоны от административной границы населенного пункта, являющегося для застрахованного лица постоянным местом жительства.Она привела такой пример: потребитель проживает в городе Санкт-Петербург и по прилету из поездки в аэропорт Пулково он зафиксировал факт утери багажа. По условиям такой случай не будет считаться страховым, поскольку указанные события наступили в границах населенного пункта, являющегося для застрахованного лица постоянным местом жительства, то есть за пределами территории страхования.Другой пример заключается в том, что, как правило, поездкой считается покидание застрахованным постоянного места жительства. "В таком случае если потребитель проживает в городе Рязань, а страховка приобретена в одном из аэропортов города Москвы, то, по условиям страхования, будет считаться, что полис приобретен уже в поездке и наступившие события в этом путешествии не будут признаны страховыми", – отметила руководитель службы.Кроме того, потребителю стоит посмотреть на лимиты обязательств страховщика по отдельным предметам багажа. "Нужно обратить внимание и на вещи, подпадающие под исключение из страхового покрытия, например, наличные деньги в российской и иностранной валюте, банковские карты, изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, меховые изделия", – добавила Крайнова.
https://ria.ru/20220722/aeroportyevropy-1803967881.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151848/15/1518481591_310:0:5019:3532_1920x0_80_0_0_d9622be7ba787fbb4fecede361eb5cb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, страхование, аэропорты, самолеты
10:47 26.07.2022
 
Эксперт рассказал о страховке при утере багажа

Финомбудсмен: туристы не всегда могут рассчитывать на страховые выплаты при утере багажа

© РИА Новости / Александр ПолегенькоБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Потеря багажа на территории проживания и покупка полиса во время поездки могут не попадать под выплаты страховой компании, поэтому потребителю необходимо обращать внимание на все условия договора, рассказала РИА руководитель АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" Ольга Крайнова.
"В Службу финансового уполномоченного поступают обращения потребителей услуг по спорам со страховыми организациями, связанным с выплатами в отношении багажа. Практика рассмотрения таких обращений выявила нюансы, о которых стоит знать клиенту при заключении договора", – сказала она.
В частности, периодически территорией страхования признается территория Российской Федерации за переделами 100-километровой зоны от административной границы населенного пункта, являющегося для застрахованного лица постоянным местом жительства.
Она привела такой пример: потребитель проживает в городе Санкт-Петербург и по прилету из поездки в аэропорт Пулково он зафиксировал факт утери багажа. По условиям такой случай не будет считаться страховым, поскольку указанные события наступили в границах населенного пункта, являющегося для застрахованного лица постоянным местом жительства, то есть за пределами территории страхования.
Другой пример заключается в том, что, как правило, поездкой считается покидание застрахованным постоянного места жительства. "В таком случае если потребитель проживает в городе Рязань, а страховка приобретена в одном из аэропортов города Москвы, то, по условиям страхования, будет считаться, что полис приобретен уже в поездке и наступившие события в этом путешествии не будут признаны страховыми", – отметила руководитель службы.
Кроме того, потребителю стоит посмотреть на лимиты обязательств страховщика по отдельным предметам багажа. "Нужно обратить внимание и на вещи, подпадающие под исключение из страхового покрытия, например, наличные деньги в российской и иностранной валюте, банковские карты, изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, меховые изделия", – добавила Крайнова.
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:00Туризм
Теряют багаж, отменяют рейсы: что сейчас творится в аэропортах Европы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыСтрахованиеАэропортыСамолеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала