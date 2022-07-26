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В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека - РИА Новости, 26.07.2022
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В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека
В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека - РИА Новости, 26.07.2022
В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека
Два человека погибли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом, который полностью сгорел в результате аварии,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:12
2022-07-26T02:31
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Два человека погибли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом, который полностью сгорел в результате аварии, сообщает городское управление МЧС.Сообщение об аварии в районе Колпинского шоссе, 54 поступило в 21.34 мск в понедельник.Погибли мужчина и женщина, уточняет городское управление МЧС.К ликвидации пожара после дорожной аварии привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
00:12 26.07.2022 (обновлено: 02:31 26.07.2022)
 
В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека

В Санкт-Петербурге при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом погибли два человека

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Два человека погибли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом, который полностью сгорел в результате аварии, сообщает городское управление МЧС.
Сообщение об аварии в районе Колпинского шоссе, 54 поступило в 21.34 мск в понедельник.
"Произошло столкновение легкового автомобиля марки Mercedes и мотоцикла. В результате аварии полностью сгорел мотоцикл. В 21.55 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Погибли мужчина и женщина, уточняет городское управление МЧС.
К ликвидации пожара после дорожной аварии привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.
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