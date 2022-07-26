https://ria.ru/20220726/stolknovenie-1804915265.html

В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека

В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека - РИА Новости, 26.07.2022

В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека

Два человека погибли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом, который полностью сгорел в результате аварии,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T00:12

2022-07-26T00:12

2022-07-26T02:31

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149e56df7a5274079c5c5e6d7d726cff.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Два человека погибли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом, который полностью сгорел в результате аварии, сообщает городское управление МЧС.Сообщение об аварии в районе Колпинского шоссе, 54 поступило в 21.34 мск в понедельник.Погибли мужчина и женщина, уточняет городское управление МЧС.К ликвидации пожара после дорожной аварии привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.

https://ria.ru/20220725/dtp-1804756309.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург