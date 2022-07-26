https://ria.ru/20220726/stolknovenie-1804915265.html
В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека
В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека - РИА Новости, 26.07.2022
В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека
Два человека погибли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом, который полностью сгорел в результате аварии,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:12
2022-07-26T00:12
2022-07-26T02:31
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Два человека погибли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом, который полностью сгорел в результате аварии, сообщает городское управление МЧС.Сообщение об аварии в районе Колпинского шоссе, 54 поступило в 21.34 мск в понедельник.Погибли мужчина и женщина, уточняет городское управление МЧС.К ликвидации пожара после дорожной аварии привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.
https://ria.ru/20220725/dtp-1804756309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
00:12 26.07.2022 (обновлено: 02:31 26.07.2022)
В Петербурге в ДТП с мотоциклом погибли два человека
В Санкт-Петербурге при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом погибли два человека