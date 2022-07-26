https://ria.ru/20220726/stipendii-1805181009.html
Тверские власти поддержат молодых музыкантов
Тверские власти поддержат молодых музыкантов - РИА Новости, 26.07.2022
Тверские власти поддержат молодых музыкантов
Тверские власти определили обладателей стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:49
2022-07-26T19:49
2022-07-26T19:49
тверская область
игорь руденя
тверская область
образование - общество
культура
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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА новости. Тверские власти определили обладателей стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных инструментов Василия Андреева. Оба являются уроженцами Тверской области.Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, стипендии присуждаются талантливым учащимся музыкальных коллективов, школ и училищ от 10 до 25 лет, которые являются лауреатами или дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.Размер стипендии для студентов государственной профессиональной образовательной организации составляет 5 тысяч рублей ежемесячно, а для учеников детской музыкальной школы – 3,5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220629/nagrady-1799013138.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, образование - общество, культура
ТВЕРЬ, 26 июл – РИА новости. Тверские власти определили обладателей стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных инструментов Василия Андреева. Оба являются уроженцами Тверской области.
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, стипендии присуждаются талантливым учащимся музыкальных коллективов, школ и училищ от 10 до 25 лет, которые являются лауреатами или дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.
"Хорошо, что сегодня наши дети настолько профессионально владеют музыкальными инструментами и сохраняют память о таких выдающихся людях, как Сергей Лемешев и Василий Андреев. Подобные конкурсы популяризируют музыкальную историю и культуру России", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя
.
Размер стипендии для студентов государственной профессиональной образовательной организации составляет 5 тысяч рублей ежемесячно, а для учеников детской музыкальной школы – 3,5 тысяч рублей.