https://ria.ru/20220726/stipendii-1805181009.html

Тверские власти поддержат молодых музыкантов

Тверские власти поддержат молодых музыкантов - РИА Новости, 26.07.2022

Тверские власти поддержат молодых музыкантов

Тверские власти определили обладателей стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:49

2022-07-26T19:49

2022-07-26T19:49

тверская область

игорь руденя

тверская область

образование - общество

культура

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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА новости. Тверские власти определили обладателей стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных инструментов Василия Андреева. Оба являются уроженцами Тверской области.Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, стипендии присуждаются талантливым учащимся музыкальных коллективов, школ и училищ от 10 до 25 лет, которые являются лауреатами или дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.Размер стипендии для студентов государственной профессиональной образовательной организации составляет 5 тысяч рублей ежемесячно, а для учеников детской музыкальной школы – 3,5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220629/nagrady-1799013138.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, образование - общество, культура