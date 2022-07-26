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Тверские власти поддержат молодых музыкантов - РИА Новости, 26.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220726/stipendii-1805181009.html
Тверские власти поддержат молодых музыкантов
Тверские власти поддержат молодых музыкантов - РИА Новости, 26.07.2022
Тверские власти поддержат молодых музыкантов
Тверские власти определили обладателей стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:49
2022-07-26T19:49
тверская область
игорь руденя
тверская область
образование - общество
культура
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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА новости. Тверские власти определили обладателей стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных инструментов Василия Андреева. Оба являются уроженцами Тверской области.Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, стипендии присуждаются талантливым учащимся музыкальных коллективов, школ и училищ от 10 до 25 лет, которые являются лауреатами или дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.Размер стипендии для студентов государственной профессиональной образовательной организации составляет 5 тысяч рублей ежемесячно, а для учеников детской музыкальной школы – 3,5 тысяч рублей.
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игорь руденя, тверская область, образование - общество, культура
19:49 26.07.2022
 

Тверские власти поддержат молодых музыкантов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА новости. Тверские власти определили обладателей стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных инструментов Василия Андреева. Оба являются уроженцами Тверской области.
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, стипендии присуждаются талантливым учащимся музыкальных коллективов, школ и училищ от 10 до 25 лет, которые являются лауреатами или дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.
"Хорошо, что сегодня наши дети настолько профессионально владеют музыкальными инструментами и сохраняют память о таких выдающихся людях, как Сергей Лемешев и Василий Андреев. Подобные конкурсы популяризируют музыкальную историю и культуру России", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.
Размер стипендии для студентов государственной профессиональной образовательной организации составляет 5 тысяч рублей ежемесячно, а для учеников детской музыкальной школы – 3,5 тысяч рублей.
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