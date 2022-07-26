https://ria.ru/20220726/stantsiya-1805155058.html

Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году

Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году - РИА Новости, 26.07.2022

Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году

Первый экипаж на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет отправить в 2028 году, сообщил генконструктор по пилотируемым системам и... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:05

2022-07-26T18:05

2022-07-26T18:16

космос - риа наука

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

россия

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

ркк "энергия"

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Первый экипаж на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет отправить в 2028 году, сообщил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв."После стыковки в 2028 году Узлового модуля можно будет с Байконура отправить ракетой-носителем "Союз-2.1б" на корабле типа "Союз" первый экипаж", - сказал он в интервью журналу "Русский космос".Соловьев уточнил, что для этого ракету "Союз-2.1б" нужно будет сертифицировать для пилотируемых полетов. Она является более мощной версией используемого сейчас в пилотируемой космонавтике "Союза-2.1а" и понадобится из-за того, что для пусков на орбиту с наклонением 97 градусов требуется больше энергетики, чем к МКС, которая летает на наклонении 51,6 градуса.Пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе её развертывания на орбите. К этому моменту она будет состоять из Научно-энергетического модуля (НЭМ), Узлового и Шлюзового модулей. Космонавты во время первой миссии расконсервируют станцию и начнут эксперименты. После этого в её состав должен будет войти базовый модуль, похожий на НЭМ.В 2030 году, как рассказал Соловьев, начнется второй этап развертывания РОСС, к ней будут присоединены Целевой и Производственный модули."К концу второго этапа масса станции достигнет примерно 122 тонн, а гермообъем – 505 кубических метра, и по этим показателям она существенно превысит российский сегмент МКС", - отметил он.Во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС после 2024 года.

https://ria.ru/20220726/misis-1804767699.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия"