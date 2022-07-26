18:05 26.07.2022 (обновлено: 18:16 26.07.2022)
Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году
Соловьев: первый экипаж может полететь на новую российскую орбитальную станцию в 2028 году
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, CC BY 2.0/Frank KieselХудожественное изображение Российской орбитальной служебной станции
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Первый экипаж на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет отправить в 2028 году, сообщил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.
"После стыковки в 2028 году Узлового модуля можно будет с Байконура отправить ракетой-носителем "Союз-2.1б" на корабле типа "Союз" первый экипаж", - сказал он в интервью журналу "Русский космос".
Соловьев уточнил, что для этого ракету "Союз-2.1б" нужно будет сертифицировать для пилотируемых полетов. Она является более мощной версией используемого сейчас в пилотируемой космонавтике "Союза-2.1а" и понадобится из-за того, что для пусков на орбиту с наклонением 97 градусов требуется больше энергетики, чем к МКС, которая летает на наклонении 51,6 градуса.
Пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе её развертывания на орбите. К этому моменту она будет состоять из Научно-энергетического модуля (НЭМ), Узлового и Шлюзового модулей. Космонавты во время первой миссии расконсервируют станцию и начнут эксперименты. После этого в её состав должен будет войти базовый модуль, похожий на НЭМ.
В 2030 году, как рассказал Соловьев, начнется второй этап развертывания РОСС, к ней будут присоединены Целевой и Производственный модули.
"К концу второго этапа масса станции достигнет примерно 122 тонн, а гермообъем – 505 кубических метра, и по этим показателям она существенно превысит российский сегмент МКС", - отметил он.
Во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС после 2024 года.