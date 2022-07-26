Рейтинг@Mail.ru
Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/stantsiya-1805155058.html
Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году
Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году - РИА Новости, 26.07.2022
Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году
Первый экипаж на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет отправить в 2028 году, сообщил генконструктор по пилотируемым системам и... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:05
2022-07-26T18:16
космос - риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
россия
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
ркк "энергия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795855658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8394d8893e79a3212eb22c20b9150ac4.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Первый экипаж на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет отправить в 2028 году, сообщил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв."После стыковки в 2028 году Узлового модуля можно будет с Байконура отправить ракетой-носителем "Союз-2.1б" на корабле типа "Союз" первый экипаж", - сказал он в интервью журналу "Русский космос".Соловьев уточнил, что для этого ракету "Союз-2.1б" нужно будет сертифицировать для пилотируемых полетов. Она является более мощной версией используемого сейчас в пилотируемой космонавтике "Союза-2.1а" и понадобится из-за того, что для пусков на орбиту с наклонением 97 градусов требуется больше энергетики, чем к МКС, которая летает на наклонении 51,6 градуса.Пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе её развертывания на орбите. К этому моменту она будет состоять из Научно-энергетического модуля (НЭМ), Узлового и Шлюзового модулей. Космонавты во время первой миссии расконсервируют станцию и начнут эксперименты. После этого в её состав должен будет войти базовый модуль, похожий на НЭМ.В 2030 году, как рассказал Соловьев, начнется второй этап развертывания РОСС, к ней будут присоединены Целевой и Производственный модули."К концу второго этапа масса станции достигнет примерно 122 тонн, а гермообъем – 505 кубических метра, и по этим показателям она существенно превысит российский сегмент МКС", - отметил он.Во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС после 2024 года.
https://ria.ru/20220726/misis-1804767699.html
https://ria.ru/20220726/kosmos-1805054421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795855658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8026cd2e8cac1d72c428bd7f5dc0cd32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия"
18:05 26.07.2022 (обновлено: 18:16 26.07.2022)
 
Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году

Соловьев: первый экипаж может полететь на новую российскую орбитальную станцию в 2028 году

© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, CC BY 2.0/Frank KieselХудожественное изображение Российской орбитальной служебной станции
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Первый экипаж на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет отправить в 2028 году, сообщил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.
"После стыковки в 2028 году Узлового модуля можно будет с Байконура отправить ракетой-носителем "Союз-2.1б" на корабле типа "Союз" первый экипаж", - сказал он в интервью журналу "Русский космос".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 09:00Наука
В России создали новый защитный композит для космоса и авиации
Соловьев уточнил, что для этого ракету "Союз-2.1б" нужно будет сертифицировать для пилотируемых полетов. Она является более мощной версией используемого сейчас в пилотируемой космонавтике "Союза-2.1а" и понадобится из-за того, что для пусков на орбиту с наклонением 97 градусов требуется больше энергетики, чем к МКС, которая летает на наклонении 51,6 градуса.
Пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе её развертывания на орбите. К этому моменту она будет состоять из Научно-энергетического модуля (НЭМ), Узлового и Шлюзового модулей. Космонавты во время первой миссии расконсервируют станцию и начнут эксперименты. После этого в её состав должен будет войти базовый модуль, похожий на НЭМ.
В 2030 году, как рассказал Соловьев, начнется второй этап развертывания РОСС, к ней будут присоединены Целевой и Производственный модули.
"К концу второго этапа масса станции достигнет примерно 122 тонн, а гермообъем – 505 кубических метра, и по этим показателям она существенно превысит российский сегмент МКС", - отметил он.
Во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС после 2024 года.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 14:03
Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой
 
Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинРоссияРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)РКК "Энергия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала