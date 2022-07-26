https://ria.ru/20220726/stambul-1805038536.html

В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу

В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу - РИА Новости, 26.07.2022

В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу

В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, он открылся в рамках четырехстороннего соглашения о вывозе украинского зерна, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:37

2022-07-26T13:37

2022-07-26T15:20

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стамбул

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, он открылся в рамках четырехстороннего соглашения о вывозе украинского зерна, сообщили в Минобороны.Делегацию Москвы возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.Первые российские эксперты прибудут в Турцию уже сегодня и начнут работу.Пакет из двух документов подписали 22 июля в Стамбуле: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.

https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул