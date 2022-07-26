13:37 26.07.2022 (обновлено: 15:20 26.07.2022)
В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу
Минобороны России: в Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу
Стамбул. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, он открылся в рамках четырехстороннего соглашения о вывозе украинского зерна, сообщили в Минобороны.
Делегацию Москвы возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.
Первые российские эксперты прибудут в Турцию уже сегодня и начнут работу.
"Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода "Инициативы" на этап практической реализации. Деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Министерстве обороны", — указали в ведомстве.
Пакет из двух документов подписали 22 июля в Стамбуле: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".
В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.