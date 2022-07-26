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В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу - РИА Новости, 26.07.2022
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В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу
В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу - РИА Новости, 26.07.2022
В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу
В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, он открылся в рамках четырехстороннего соглашения о вывозе украинского зерна, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:37
2022-07-26T15:20
в мире
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, он открылся в рамках четырехстороннего соглашения о вывозе украинского зерна, сообщили в Минобороны.Делегацию Москвы возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.Первые российские эксперты прибудут в Турцию уже сегодня и начнут работу.Пакет из двух документов подписали 22 июля в Стамбуле: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.
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в мире, стамбул
13:37 26.07.2022 (обновлено: 15:20 26.07.2022)
 
В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу

Минобороны России: в Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, он открылся в рамках четырехстороннего соглашения о вывозе украинского зерна, сообщили в Минобороны.
Делегацию Москвы возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.
Первые российские эксперты прибудут в Турцию уже сегодня и начнут работу.

"Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода "Инициативы" на этап практической реализации. Деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Министерстве обороны", — указали в ведомстве.

Пакет из двух документов подписали 22 июля в Стамбуле: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".
В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.
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