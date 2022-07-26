https://ria.ru/20220726/ssha-1805135939.html
В США выросло число запросов на стерилизацию после решения суда по абортам
В США выросло число запросов на стерилизацию после решения суда по абортам - РИА Новости, 26.07.2022
В США выросло число запросов на стерилизацию после решения суда по абортам
Решение Верховного суда США отменить конституционные гарантии права на прерывание беременности привело к росту запросов среди американцев на проведение... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:16
2022-07-26T17:16
2022-07-26T17:16
в мире
сша
верховный суд сша
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Решение Верховного суда США отменить конституционные гарантии права на прерывание беременности привело к росту запросов среди американцев на проведение хирургических операций для собственной стерилизации, сообщает CNN со ссылкой на данные медицинских организаций страны.Как пишет издание, наибольшая доля запросов приходится на женщин, заинтересованных в перевязке маточных труб в качестве метода хирургической контрацепции. Медики указывают на рост числа молодых американок старше двадцати лет, которые обращаются в медицинские клиники с подобной целью.При этом сами врачи сообщают, что до проведения операций стремятся отговорить пациенток от хирургического вмешательства. По данным американского центра по контролю и предотвращению болезней, на которое ссылается издание, до 26% женщин после проведения операции жалеют о ней. Тем не менее количество запросов в клиниках продолжает расти.В июне контролируемый консерваторами Верховный суд, пересмотрев прецедентное дело "Роу против Уэйда" 1973 года, отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Как следствие, ряд штатов полностью запретил аборты.Администрация Байдена резко раскритиковала решение Верховного суда, пообещав по-прежнему бороться за обеспечение прав женщин на принятие решений о своем здоровье. Полемику по этому вопросу продолжат участники протестов, в том числе на уровне членов конгресса.
https://ria.ru/20220715/ssha-1802869812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, верховный суд сша
В США выросло число запросов на стерилизацию после решения суда по абортам
CNN: в США выросло число запросов на стерилизацию после решения Верховного суда по абортам
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Решение Верховного суда США отменить конституционные гарантии права на прерывание беременности привело к росту запросов среди американцев на проведение хирургических операций для собственной стерилизации, сообщает CNN со ссылкой на данные медицинских организаций страны.
Как пишет издание, наибольшая доля запросов приходится на женщин, заинтересованных в перевязке маточных труб в качестве метода хирургической контрацепции. Медики указывают на рост числа молодых американок старше двадцати лет, которые обращаются в медицинские клиники с подобной целью.
При этом сами врачи сообщают, что до проведения операций стремятся отговорить пациенток от хирургического вмешательства. По данным американского центра по контролю и предотвращению болезней, на которое ссылается издание, до 26% женщин после проведения операции жалеют о ней. Тем не менее количество запросов в клиниках продолжает расти.
В июне контролируемый консерваторами Верховный суд, пересмотрев прецедентное дело "Роу против Уэйда" 1973 года, отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Как следствие, ряд штатов полностью запретил аборты.
Администрация Байдена резко раскритиковала решение Верховного суда, пообещав по-прежнему бороться за обеспечение прав женщин на принятие решений о своем здоровье. Полемику по этому вопросу продолжат участники протестов, в том числе на уровне членов конгресса.