06:47 26.07.2022 (обновлено: 09:40 26.07.2022)
Посольство в США отреагировало на заявление Госдепа об "изоляции" России
Посольство в США объяснило заявления об "изоляции" России "воспаленным воображением"
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Посольство России в США отреагировало на высказывания американского госдепа, в котором вновь заявили об изоляции Москвы, указав на стремление Вашингтона исказить действительность.
Официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова заявил, что Россия становится изгоем. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби предположил, что визит российского лидера в Иран "демонстрирует градус изоляции господина (Владимира) Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".
Российское посольство также выразило мнение, что подобные заявления об изоляции вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей.
"Попытки представить нашу страну изолированной вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью. Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывают недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ", - говорится в заявлении российской миссии, опубликованном в Telegram-канале.
Дипломаты также отметили, что российское руководство активно вовлечено в международные дела, а западные "огульные заявления не выдерживают критики".
Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду.
Российские власти неоднократно говорили, что не видят трагедии в ухудшении отношений со странами Запада. В Москве отмечали, что страны, которые ввели против России санкции, – это далеко не весь мир, и есть множество возможностей взаимодействовать с теми, кто относится к сотрудничеству прагматично и вне призмы западных заявлений о желании победить в экономической войне.