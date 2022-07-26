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Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии - РИА Новости, 26.07.2022
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Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии
Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии - РИА Новости, 26.07.2022
Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии
Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, говорится в пресс-релизе Eutelsat. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:13
2022-07-26T11:06
космос - риа наука
oneweb
eutelsat s.a.
франция
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, говорится в пресс-релизе Eutelsat."Eutelsat Communications и ключевые акционеры OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в итоге Eutelsat объединит свои 36 геостационарных спутников с 648 спутниками OneWeb на низкой околоземной орбите, 428 из которых в настоящее время уже находятся на орбите.Ожидается, что слияние завершится к концу первой половины будущего года и будет структурировано как обмен акций OneWeb ее акционерами (кроме Eutelsat) на новые акции, выпущенные Eutelsat, так что в итоге Eutelsat будет владеть 100% акций OneWeb (за исключением "специальной акции" правительства Великобритании). А акционеры OneWeb получат 230 миллионов вновь выпущенных акций Eutelsat, представляющих 50% увеличенного акционерного капитала.
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космос - риа наука, oneweb, eutelsat s.a., франция, великобритания
10:13 26.07.2022 (обновлено: 11:06 26.07.2022)
 
Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии

Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии

© Фото : Sea Launch AG Cпутник Eutelsat 70B
Cпутник Eutelsat 70B - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Sea Launch AG
Cпутник Eutelsat 70B. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, говорится в пресс-релизе Eutelsat.
"Eutelsat Communications и ключевые акционеры OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в итоге Eutelsat объединит свои 36 геостационарных спутников с 648 спутниками OneWeb на низкой околоземной орбите, 428 из которых в настоящее время уже находятся на орбите.
Ожидается, что слияние завершится к концу первой половины будущего года и будет структурировано как обмен акций OneWeb ее акционерами (кроме Eutelsat) на новые акции, выпущенные Eutelsat, так что в итоге Eutelsat будет владеть 100% акций OneWeb (за исключением "специальной акции" правительства Великобритании). А акционеры OneWeb получат 230 миллионов вновь выпущенных акций Eutelsat, представляющих 50% увеличенного акционерного капитала.
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Космос - РИА НаукаOneWebEutelsat S.A.ФранцияВеликобритания
 
 
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