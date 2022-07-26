https://ria.ru/20220726/sputnik-1804945855.html

Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии

Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии - РИА Новости, 26.07.2022

Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии

Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, говорится в пресс-релизе Eutelsat. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:13

2022-07-26T10:13

2022-07-26T11:06

космос - риа наука

oneweb

eutelsat s.a.

франция

великобритания

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, говорится в пресс-релизе Eutelsat."Eutelsat Communications и ключевые акционеры OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в итоге Eutelsat объединит свои 36 геостационарных спутников с 648 спутниками OneWeb на низкой околоземной орбите, 428 из которых в настоящее время уже находятся на орбите.Ожидается, что слияние завершится к концу первой половины будущего года и будет структурировано как обмен акций OneWeb ее акционерами (кроме Eutelsat) на новые акции, выпущенные Eutelsat, так что в итоге Eutelsat будет владеть 100% акций OneWeb (за исключением "специальной акции" правительства Великобритании). А акционеры OneWeb получат 230 миллионов вновь выпущенных акций Eutelsat, представляющих 50% увеличенного акционерного капитала.

https://ria.ru/20220707/glonass-1800896208.html

франция

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, oneweb, eutelsat s.a., франция, великобритания