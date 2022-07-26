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Спецоперация, 26 июля: Минобороны заявило об уничтожении более 40 наемников

Спецоперация, 26 июля: Минобороны заявило об уничтожении более 40 наемников - РИА Новости, 26.07.2022

Спецоперация, 26 июля: Минобороны заявило об уничтожении более 40 наемников

Во вторник минобороны РФ заявило об уничтожении в ДНР более 40 иностранных наемников, преимущественно из Польши. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T21:07

2022-07-26T21:07

2022-07-26T21:07

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Во вторник минобороны РФ заявило об уничтожении в ДНР более 40 иностранных наемников, преимущественно из Польши.Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске.Тем временем в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр в соответствии с положениями инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Делегацию российских экспертов возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.Ход операцииАвиация РФ высокоточными ракетами уничтожила более 40 иностранных наемников в Константиновке в ДНР, большинство из них – поляки, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.Также вооруженные силы России за сутки поразили четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Раздольное, Переездное, Подгорное, Северное Донецкой Народной Республики, Перше Травня Днепропетровской области, Новопавловка, Затишье Запорожской области, Висунск, Калиновка Николаевской области, Пятигорское, Скрипаи и Петровка Харьковской области.Боевая авиация в ходе спецоперации поразила за сутки восемь украинских пунктов управления, восемь складов, ЗРК "Оса" и РЛС производства США. Также были уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ" в районе Березнеговатое Николаевской области, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в районе Ягодное Донецкой Народной Республики, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Кульбакино, Явкино Николаевской области, Бахмутское, Яковлевка и Зайцево Донецкой Народной Республики.Минобороны сообщило об уничтожении почти 4,5 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники за время спецоперации, сообщило во вторник министерство обороны РФ. За минувшие сутки российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника - в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области, сообщает МО РФ.В свою очередь помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. Позже с этой же информацией выступил и официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Координационный центрВ Стамбуле начал работу Совместный координационный центр в соответствии с положениями инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, сообщили в Минобороны РФ.Передовая группа российских экспертов прибудет в Стамбул во вторник и приступит к работе в четырехстороннем формате. Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.Главная задача специалистов РФ в координационном центре в Стамбуле – практическая реализация инициативы по зерну Украины, сообщили в минобороны."Деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Министерстве обороны Российской Федерации", - сказали в ведомстве.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Москва не отказывалась от переговоров с КиевомГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, потому что всем хорошо известно: боевые действия завершаются за переговорным столом.Он добавил, что "когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег". Однако с тех пор никакого ответа от Киева Москва не получила, отметил Лавров.Вопросы о том, почему Киев не идет на переговоры, следует адресовать США, указал министр.

https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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