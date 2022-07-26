https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804998937.html
Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов
Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов - РИА Новости, 26.07.2022
Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов
Оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила больше 70 националистов и склад боеприпасов в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:36
2022-07-26T12:36
2022-07-26T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
зайцево
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила больше 70 националистов и склад боеприпасов в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ."В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220726/udar-1805002910.html
россия
донецкая народная республика
зайцево
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Авиация ВКС РФ уничтожила в ДНР более 70 националистов – Минобороны РФ
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 8 пунктов управления, уничтожены пусковая установка ЗРК "ОСА-АКМ", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в ДНР, уничтожено более 40 наемников. Авиация ВКС РФ уничтожила в ДНР более 70 националистов и склад боеприпасов ВСУ.
2022-07-26T12:36
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PT3M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, донецкая народная республика, зайцево, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:36 26.07.2022 (обновлено: 13:03 26.07.2022)
Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов
Минобороны: российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов и склад