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Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804998937.html
Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов
Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов - РИА Новости, 26.07.2022
Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов
Оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила больше 70 националистов и склад боеприпасов в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:36
2022-07-26T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
зайцево
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила больше 70 националистов и склад боеприпасов в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ."В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов", - говорится в документе.
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россия
донецкая народная республика
зайцево
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Авиация ВКС РФ уничтожила в ДНР более 70 националистов – Минобороны РФ
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 8 пунктов управления, уничтожены пусковая установка ЗРК "ОСА-АКМ", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в ДНР, уничтожено более 40 наемников. Авиация ВКС РФ уничтожила в ДНР более 70 националистов и склад боеприпасов ВСУ.
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в мире, россия, донецкая народная республика, зайцево, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:36 26.07.2022 (обновлено: 13:03 26.07.2022)
 
Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов

Минобороны: российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов и склад

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила больше 70 националистов и склад боеприпасов в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ.
"В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов", - говорится в документе.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 12:42Специальная военная операция на Украине
Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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