https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804998937.html

Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов

Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов - РИА Новости, 26.07.2022

Российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов

Оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила больше 70 националистов и склад боеприпасов в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:36

2022-07-26T12:36

2022-07-26T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

зайцево

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила больше 70 националистов и склад боеприпасов в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ."В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220726/udar-1805002910.html

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донецкая народная республика

зайцево

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Дарья Буймова

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Авиация ВКС РФ уничтожила в ДНР более 70 националистов – Минобороны РФ Авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 8 пунктов управления, уничтожены пусковая установка ЗРК "ОСА-АКМ", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в ДНР, уничтожено более 40 наемников. Авиация ВКС РФ уничтожила в ДНР более 70 националистов и склад боеприпасов ВСУ. 2022-07-26T12:36 true PT3M06S

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Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, зайцево, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины