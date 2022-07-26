https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804954308.html

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов" - РИА Новости, 26.07.2022

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"

Народная милиция ДНР заявила во вторник, что совместно с РФ уничтожила за минувшие сутки РСЗО "Ураган", два "Града" и более 20 украинских силовиков, подавлены... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:37

2022-07-26T10:37

2022-07-26T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила во вторник, что совместно с РФ уничтожила за минувшие сутки РСЗО "Ураган", два "Града" и более 20 украинских силовиков, подавлены две огневые точки противника."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", две БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.В понедельник Народная милиция ДНР сообщала, что совместно с российскими военными за сутки уничтожила две РСЗО "Град" и более 30 человек личного состава украинских войск.

https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804948317.html

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка