https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804954308.html
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов" - РИА Новости, 26.07.2022
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"
Народная милиция ДНР заявила во вторник, что совместно с РФ уничтожила за минувшие сутки РСЗО "Ураган", два "Града" и более 20 украинских силовиков, подавлены... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:37
2022-07-26T10:37
2022-07-26T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила во вторник, что совместно с РФ уничтожила за минувшие сутки РСЗО "Ураган", два "Града" и более 20 украинских силовиков, подавлены две огневые точки противника."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", две БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.В понедельник Народная милиция ДНР сообщала, что совместно с российскими военными за сутки уничтожила две РСЗО "Град" и более 30 человек личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804948317.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, авдеевка
10:37 26.07.2022 (обновлено: 10:51 26.07.2022)
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов"
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении двух украинских "Градов" и РСЗО "Ураган"