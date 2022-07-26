https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804948317.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных - РИА Новости, 26.07.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 67 человек личного состава, также уничтожены пять... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:18

2022-07-26T10:18

2022-07-26T10:18

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 67 человек личного состава, также уничтожены пять бронетранспортеров, одна долговременная огневая точка."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 67 человек личного состава, 5 бронетранспортеров, 3 единицы специальной автомобильной техники, 1 долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли до 120 человек личного состава, два танка и четыре бронетранспортера.

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/seversk-1803244223.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, в мире