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Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных - РИА Новости, 26.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 67 человек личного состава, также уничтожены пять... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:18
2022-07-26T10:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 67 человек личного состава, также уничтожены пять бронетранспортеров, одна долговременная огневая точка."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 67 человек личного состава, 5 бронетранспортеров, 3 единицы специальной автомобильной техники, 1 долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли до 120 человек личного состава, два танка и четыре бронетранспортера.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/seversk-1803244223.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, в мире
10:18 26.07.2022
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 67 солдат ВСУ и пяти БТР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 67 человек личного состава, также уничтожены пять бронетранспортеров, одна долговременная огневая точка.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 67 человек личного состава, 5 бронетранспортеров, 3 единицы специальной автомобильной техники, 1 долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В понедельник в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли до 120 человек личного состава, два танка и четыре бронетранспортера.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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