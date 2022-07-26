https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804948317.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных - РИА Новости, 26.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 67 человек личного состава, также уничтожены пять... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:18
2022-07-26T10:18
2022-07-26T10:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 67 человек личного состава, также уничтожены пять бронетранспортеров, одна долговременная огневая точка."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 67 человек личного состава, 5 бронетранспортеров, 3 единицы специальной автомобильной техники, 1 долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли до 120 человек личного состава, два танка и четыре бронетранспортера.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/seversk-1803244223.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире
Силы ЛНР за сутки уничтожили 67 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 67 солдат ВСУ и пяти БТР