https://ria.ru/20220726/solnechnogorsk-1805108648.html

Производство водоочистного оборудования наладят в Солнечногорске

Производство водоочистного оборудования наладят в Солнечногорске - РИА Новости, 26.07.2022

Производство водоочистного оборудования наладят в Солнечногорске

Производственно-демонстрационный корпус водоочистного оборудования построят в городском округе Солнечногорск Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:17

2022-07-26T16:17

2022-07-26T16:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Производственно-демонстрационный корпус водоочистного оборудования построят в городском округе Солнечногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Разрешение на строительство здания общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров предоставлено застройщику ООО "НПО Экосистема". Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья."Объем инвестиций составил 1 миллиард рублей. Строительство здания планируют завершить к осени этого года. На предприятии будет создано 186 рабочих мест", - говорится в сообщении.В новом здании расположат цеха заготовки, сварки, сборки и упаковки водоочистного оборудования. Также на территории нового объекта построят лаборатории, в которых будут проводить испытания и анализы проб воды.

https://ria.ru/20220714/proizvodstvo-1802453633.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика