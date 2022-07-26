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Израиль заявил о готовности к диалогу по вопросам работы "Сохнута" в России - РИА Новости, 26.07.2022
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Израиль заявил о готовности к диалогу по вопросам работы "Сохнута" в России
Израиль заявил о готовности к диалогу по вопросам работы "Сохнута" в России - РИА Новости, 26.07.2022
Израиль заявил о готовности к диалогу по вопросам работы "Сохнута" в России
Израиль готов вести диалог при сохранении важных отношений между странами, заявил представитель премьер-министра страны, комментируя юридические вопросы в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:15
2022-07-26T17:15
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
россия
израиль
дмитрий песков
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл – РИА Новости. Израиль готов вести диалог при сохранении важных отношений между странами, заявил представитель премьер-министра страны, комментируя юридические вопросы в отношении работы агентства "Сохнут" в РФ."Израильско-российские отношения опираются на наследие, непрерывные связи и взаимные интересы. Еврейская община в этих отношениях занимает центральное место. Если действительно существуют юридические вопросы, возникающие в связи с важной деятельностью Еврейского агентства в России, Израиль, как всегда, готов к диалогу по этому поводу при сохранении важных отношений между странами", - сказал представитель премьер-министра Израиля в ответ на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Ранее Песков заявил, что у России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно эту ситуацию политизировать и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений.Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Как стало известно ранее, Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
https://ria.ru/20220726/sokhnut-1804938864.html
https://ria.ru/20220726/izrail-1805087881.html
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), россия, израиль, дмитрий песков
17:15 26.07.2022
 
Израиль заявил о готовности к диалогу по вопросам работы "Сохнута" в России

Представитель премьера Израиля заявил о готовности к диалогу по вопросам работы "Сохнута"

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл – РИА Новости. Израиль готов вести диалог при сохранении важных отношений между странами, заявил представитель премьер-министра страны, комментируя юридические вопросы в отношении работы агентства "Сохнут" в РФ.
"Израильско-российские отношения опираются на наследие, непрерывные связи и взаимные интересы. Еврейская община в этих отношениях занимает центральное место. Если действительно существуют юридические вопросы, возникающие в связи с важной деятельностью Еврейского агентства в России, Израиль, как всегда, готов к диалогу по этому поводу при сохранении важных отношений между странами", - сказал представитель премьер-министра Израиля в ответ на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 09:38
Вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости, заявили в МИД
Ранее Песков заявил, что у России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно эту ситуацию политизировать и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений.
Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Как стало известно ранее, Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 15:02
В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина
 
В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)РоссияИзраильДмитрий Песков
 
 
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