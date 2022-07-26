https://ria.ru/20220726/sokhnut-1805135402.html

Израиль заявил о готовности к диалогу по вопросам работы "Сохнута" в России

Израиль заявил о готовности к диалогу по вопросам работы "Сохнута" в России - РИА Новости, 26.07.2022

Израиль заявил о готовности к диалогу по вопросам работы "Сохнута" в России

Израиль готов вести диалог при сохранении важных отношений между странами, заявил представитель премьер-министра страны, комментируя юридические вопросы в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:15

2022-07-26T17:15

2022-07-26T17:15

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

россия

израиль

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_9f35c0964859be66e74fd95d3fd483bf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл – РИА Новости. Израиль готов вести диалог при сохранении важных отношений между странами, заявил представитель премьер-министра страны, комментируя юридические вопросы в отношении работы агентства "Сохнут" в РФ."Израильско-российские отношения опираются на наследие, непрерывные связи и взаимные интересы. Еврейская община в этих отношениях занимает центральное место. Если действительно существуют юридические вопросы, возникающие в связи с важной деятельностью Еврейского агентства в России, Израиль, как всегда, готов к диалогу по этому поводу при сохранении важных отношений между странами", - сказал представитель премьер-министра Израиля в ответ на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Ранее Песков заявил, что у России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно эту ситуацию политизировать и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений.Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Как стало известно ранее, Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.

https://ria.ru/20220726/sokhnut-1804938864.html

https://ria.ru/20220726/izrail-1805087881.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), россия, израиль, дмитрий песков