https://ria.ru/20220726/sokhnut-1805017642.html

К агентству "Сохнут" есть вопросы по соблюдению закона, заявил Песков

К агентству "Сохнут" есть вопросы по соблюдению закона, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2022

К агентству "Сохнут" есть вопросы по соблюдению закона, заявил Песков

У России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно эту ситуацию политизировать и проецировать на... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:10

2022-07-26T13:10

2022-07-26T13:18

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. У России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно эту ситуацию политизировать и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."А кто из Израиля дал понять? Я не слышал об этом, чтобы кто-то из Израиля дал понять об этом (о возможности присоединения к антироссийским санкциям и отойти от нейтральной позиции - ред.)... Я Вам говорил про санкции. Мне об этом неизвестно. Там действительно к этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнуту", и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений. Здесь нужно аккуратно подходить, но в то же время нужно отдавать себе отчёт, что все организации должна абсолютно соблюдать российское законодательство. Это общее требование ко всем", - сказал Песков журналистам во вторник.Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Ранее стало известно Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.

https://ria.ru/20220726/sokhnut-1804938864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), россия, израиль, москва