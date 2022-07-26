13:10 26.07.2022 (обновлено: 13:18 26.07.2022)
К агентству "Сохнут" есть вопросы по соблюдению закона, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг "Сохнут"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. У России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно эту ситуацию политизировать и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"А кто из Израиля дал понять? Я не слышал об этом, чтобы кто-то из Израиля дал понять об этом (о возможности присоединения к антироссийским санкциям и отойти от нейтральной позиции - ред.)... Я Вам говорил про санкции. Мне об этом неизвестно. Там действительно к этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнуту", и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений. Здесь нужно аккуратно подходить, но в то же время нужно отдавать себе отчёт, что все организации должна абсолютно соблюдать российское законодательство. Это общее требование ко всем", - сказал Песков журналистам во вторник.
Ранее стало известно Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.