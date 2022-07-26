09:38 26.07.2022 (обновлено: 10:49 26.07.2022)
Вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости, заявили в МИД
Захарова: Россия сожалеет из-за неконструктивной позиции Израиля по ситуации на Украине
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по её словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.
Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
"Это вопрос министерства юстиции, у меня такая информация. Да, это правовая плоскость, безусловно", - сказала Захарова в ходе программы "Соловьев Live", комментируя ситуацию с "Сохнут".
Говоря в целом об отношениях РФ и Израиля, она указала, что, "к сожалению, за последние месяцы мы слышали на уровне заявлений, абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны" Израиля.
"Это было совершенно непонятно и странно для нас, уж кто-кто, а Израиль должен, и конечно обладал, и должен был иметь полную картину происходящего, в том числе вокруг Украины, и за счёт диаспоры, и за счёт, в том числе, своей вовлечённости в отношения и с Украиной, и с Россией", - добавила она.