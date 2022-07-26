https://ria.ru/20220726/sokhnut-1804938864.html

Вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости, заявили в МИД

Вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости, заявили в МИД - РИА Новости, 26.07.2022

Вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости, заявили в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по её словам, Москва сожалеет по... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:38

2022-07-26T09:38

2022-07-26T10:49

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по её словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки."Это вопрос министерства юстиции, у меня такая информация. Да, это правовая плоскость, безусловно", - сказала Захарова в ходе программы "Соловьев Live", комментируя ситуацию с "Сохнут".Говоря в целом об отношениях РФ и Израиля, она указала, что, "к сожалению, за последние месяцы мы слышали на уровне заявлений, абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны" Израиля."Это было совершенно непонятно и странно для нас, уж кто-кто, а Израиль должен, и конечно обладал, и должен был иметь полную картину происходящего, в том числе вокруг Украины, и за счёт диаспоры, и за счёт, в том числе, своей вовлечённости в отношения и с Украиной, и с Россией", - добавила она.

https://ria.ru/20220724/izrail-1804601884.html

https://ria.ru/20220725/sokhnut-1804776198.html

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россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, израиль, россия, в мире, украина