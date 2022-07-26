В Ивановской области на женщину из окна многоэтажки упала собака
Жительница Кинешемского района получила вывих плеча из-за собаки, упавшей на нее из окна
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Жительница Ивановской области получила вывих плеча после падения на нее из окна пятиэтажного дома десятикилограммовой собаки, полиция проводит проверку, сообщило УМВД по региону.
"Участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД России "Кинешемский" проводится проверка по факту получения травм женщиной и подростком", - говорится в сообщении в группе ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Установлено, что 42-летняя женщина с 14-летним сыном находились возле пятиэтажного дома, когда "из окна квартиры одного из верхних этажей" на нее упала собака весом около 10 килограммов.
"Прохожие незамедлительно вызвали на место происшествия полицию и скорую медицинскую помощь. Медики предварительно диагностировали у женщины вывих плеча", - отмечается в сообщении. Подросток же, испугавшись, пошатнулся и задел лбом стену дома, в результате чего получил ссадины.
Собаку сотрудник полиции отвез в ветеринарный пункт, где животному диагностировали ушиб брюшной полости, жизни пса ничего не угрожает. Он остался в ветлечебнице на передержку, добавляет УМВД.
"Участковые уполномоченные полиции по факту случившегося проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашиваются жильцы многоквартирного дома, личность хозяина животного и лица, причастные к инциденту, устанавливаются", - подчеркивается в сообщении. В УМВД по региону РИА Новости уточнили, что инцидент случился 25 июля в Кинешме.
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