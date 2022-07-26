https://ria.ru/20220726/sobaka-1805160962.html

В Ивановской области на женщину из окна многоэтажки упала собака

В Ивановской области на женщину из окна многоэтажки упала собака - РИА Новости, 26.07.2022

В Ивановской области на женщину из окна многоэтажки упала собака

Жительница Ивановской области получила вывих плеча после падения на нее из окна пятиэтажного дома десятикилограммовой собаки, полиция проводит проверку,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:22

2022-07-26T18:22

2022-07-26T18:22

происшествия

россия

кинешма

ивановская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РЯЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Жительница Ивановской области получила вывих плеча после падения на нее из окна пятиэтажного дома десятикилограммовой собаки, полиция проводит проверку, сообщило УМВД по региону."Участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД России "Кинешемский" проводится проверка по факту получения травм женщиной и подростком", - говорится в сообщении в группе ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Установлено, что 42-летняя женщина с 14-летним сыном находились возле пятиэтажного дома, когда "из окна квартиры одного из верхних этажей" на нее упала собака весом около 10 килограммов."Прохожие незамедлительно вызвали на место происшествия полицию и скорую медицинскую помощь. Медики предварительно диагностировали у женщины вывих плеча", - отмечается в сообщении. Подросток же, испугавшись, пошатнулся и задел лбом стену дома, в результате чего получил ссадины.Собаку сотрудник полиции отвез в ветеринарный пункт, где животному диагностировали ушиб брюшной полости, жизни пса ничего не угрожает. Он остался в ветлечебнице на передержку, добавляет УМВД."Участковые уполномоченные полиции по факту случившегося проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашиваются жильцы многоквартирного дома, личность хозяина животного и лица, причастные к инциденту, устанавливаются", - подчеркивается в сообщении. В УМВД по региону РИА Новости уточнили, что инцидент случился 25 июля в Кинешме.

https://ria.ru/20220111/ubiystvo-1767312867.html

https://ria.ru/20210806/sobaka-1744710206.html

россия

кинешма

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, кинешма, ивановская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)