https://ria.ru/20220726/sk-1805098226.html

СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска

СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска - РИА Новости, 26.07.2022

СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска

Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:43

2022-07-26T15:43

2022-07-26T15:43

происшествия

александр богомаз

россия

брянская область

севский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки на "Троебортное" с украинского дрона было сброшено взрывное устройство, в результате обстрела ранены четыре человека; один из пострадавших скончался."Сообщается, что ВСУ с квадрокоптера сбросили взрывное устройство на автомобильный пункт пропуска "Троебортное" Севского района Брянской области, количество погибших и пострадавших уточняется... Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства атаки ", - говорится в релизе СК.

https://ria.ru/20220725/obstrel-1804855605.html

россия

брянская область

севский район

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происшествия, александр богомаз, россия, брянская область, севский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины