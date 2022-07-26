Рейтинг@Mail.ru
СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/sk-1805098226.html
СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска
СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска - РИА Новости, 26.07.2022
СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска
Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:43
2022-07-26T15:43
происшествия
александр богомаз
россия
брянская область
севский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки на "Троебортное" с украинского дрона было сброшено взрывное устройство, в результате обстрела ранены четыре человека; один из пострадавших скончался."Сообщается, что ВСУ с квадрокоптера сбросили взрывное устройство на автомобильный пункт пропуска "Троебортное" Севского района Брянской области, количество погибших и пострадавших уточняется... Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства атаки ", - говорится в релизе СК.
https://ria.ru/20220725/obstrel-1804855605.html
россия
брянская область
севский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр богомаз, россия, брянская область, севский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
15:43 26.07.2022
 
СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска

СК России установит обстоятельства атаки Украины на брянский пункт пропуска "Троебортное"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки на "Троебортное" с украинского дрона было сброшено взрывное устройство, в результате обстрела ранены четыре человека; один из пострадавших скончался.
"Сообщается, что ВСУ с квадрокоптера сбросили взрывное устройство на автомобильный пункт пропуска "Троебортное" Севского района Брянской области, количество погибших и пострадавших уточняется... Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства атаки ", - говорится в релизе СК.
Корреспондент РИА Новости рассказывает о работе следователей на месте обстрела завода Донфрост - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 18:10Специальная военная операция на Украине
Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке
 
ПроисшествияАлександр БогомазРоссияБрянская областьСевский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала