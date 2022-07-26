https://ria.ru/20220726/sk-1805098226.html
СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска
СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска - РИА Новости, 26.07.2022
СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска
Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:43
2022-07-26T15:43
2022-07-26T15:43
происшествия
александр богомаз
россия
брянская область
севский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки на "Троебортное" с украинского дрона было сброшено взрывное устройство, в результате обстрела ранены четыре человека; один из пострадавших скончался."Сообщается, что ВСУ с квадрокоптера сбросили взрывное устройство на автомобильный пункт пропуска "Троебортное" Севского района Брянской области, количество погибших и пострадавших уточняется... Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства атаки ", - говорится в релизе СК.
https://ria.ru/20220725/obstrel-1804855605.html
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происшествия, александр богомаз, россия, брянская область, севский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
СК установит обстоятельства украинской атаки на брянский пункт пропуска
СК России установит обстоятельства атаки Украины на брянский пункт пропуска "Троебортное"