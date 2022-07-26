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ФАС оштрафовала Google из-за блокировки аккаунтов YouTube - РИА Новости, 26.07.2022
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ФАС оштрафовала Google из-за блокировки аккаунтов YouTube
ФАС оштрафовала Google из-за блокировки аккаунтов YouTube - РИА Новости, 26.07.2022
ФАС оштрафовала Google из-за блокировки аккаунтов YouTube
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на два миллиарда рублей из-за злоупотребления доминирующим положением YouTube в части... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:06
2022-07-26T16:55
технологии
google
youtube
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на два миллиарда рублей из-за злоупотребления доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов, сообщило ведомство.ФАС в феврале признала компанию Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube."В результате проведенного административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более двух миллиардов рублей (34 886 073,22 доллара США) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу", — говорится в заявлении.Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.Они приводят к к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках, установила ФАС.
https://ria.ru/20220725/twitch-1804765709.html
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технологии, google, youtube, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
14:06 26.07.2022 (обновлено: 16:55 26.07.2022)
 
ФАС оштрафовала Google из-за блокировки аккаунтов YouTube

ФАС оштрафовала Google из-за злоупотребления доминирующим положением касательно YouTube

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на два миллиарда рублей из-за злоупотребления доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов, сообщило ведомство.
ФАС в феврале признала компанию Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube.
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"В результате проведенного административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более двух миллиардов рублей (34 886 073,22 доллара США) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу", — говорится в заявлении.
Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.
Они приводят к к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках, установила ФАС.
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ТехнологииGoogleYouTubeФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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