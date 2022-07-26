https://ria.ru/20220726/shri-lanka-1805166942.html

СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну

СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну - РИА Новости, 26.07.2022

СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну

Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ушедший в отставку в середине июля и покинувший страну, вернется в ближайшее время в Шри-Ланку, сообщает во... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:51

2022-07-26T18:51

2022-07-26T18:51

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

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БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ушедший в отставку в середине июля и покинувший страну, вернется в ближайшее время в Шри-Ланку, сообщает во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на правительство страны."Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернется в страну из Сингапура", - заявил во вторник официальный представитель кабинета министров Шри-Ланки Бандула Гуневардена, слова которого цитирует издание.Сингапур предоставил бывшему президенту 14-дневную краткосрочную визу 14 июля, в день, когда Раджапакса прибыл в Сингапур с Мальдив, куда перелетел с Шри-Ланки, срок действия визы истекает через два дня, сообщает издание.Бывший президент покинул Шри-Ланку 13 июля после массовых протестов против его правительства и беспорядков, во время которых 9 июля протестующие захватили и подожгли его резиденцию и заняли резиденцию премьер-министра, нынешнего президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе. Раджапакса передал в парламент страны свое заявление об отставке по электронной почте из-за границы, в связи с чем 20 июля было проведено парламентское голосование по выборам нового президента, в ходе которого большинство голосов депутатов законодательного органа было отдано за Викремесингхе.Значительная часть ланкийской оппозиции, как парламентской, так и несистемной, считает бывшего президента Раджапаксу и его семейный клан ответственными за глубочайший в истории страны экономический кризис, охвативший островное государство в 2022 году.

https://ria.ru/20220721/shrilanka-1803935004.html

https://ria.ru/20220718/ssha-1803072476.html

шри-ланка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка