СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну
Daily Mirror: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну
© AP Photo / Andy Buchanan/PoolПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
© AP Photo / Andy Buchanan/Pool
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ушедший в отставку в середине июля и покинувший страну, вернется в ближайшее время в Шри-Ланку, сообщает во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на правительство страны.
"Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернется в страну из Сингапура", - заявил во вторник официальный представитель кабинета министров Шри-Ланки Бандула Гуневардена, слова которого цитирует издание.
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Бывший президент покинул Шри-Ланку 13 июля после массовых протестов против его правительства и беспорядков, во время которых 9 июля протестующие захватили и подожгли его резиденцию и заняли резиденцию премьер-министра, нынешнего президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе. Раджапакса передал в парламент страны свое заявление об отставке по электронной почте из-за границы, в связи с чем 20 июля было проведено парламентское голосование по выборам нового президента, в ходе которого большинство голосов депутатов законодательного органа было отдано за Викремесингхе.
Значительная часть ланкийской оппозиции, как парламентской, так и несистемной, считает бывшего президента Раджапаксу и его семейный клан ответственными за глубочайший в истории страны экономический кризис, охвативший островное государство в 2022 году.
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