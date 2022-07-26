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СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну - РИА Новости, 26.07.2022
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СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну
СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну
Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ушедший в отставку в середине июля и покинувший страну, вернется в ближайшее время в Шри-Ланку, сообщает во... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:51
2022-07-26T18:51
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
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БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ушедший в отставку в середине июля и покинувший страну, вернется в ближайшее время в Шри-Ланку, сообщает во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на правительство страны."Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернется в страну из Сингапура", - заявил во вторник официальный представитель кабинета министров Шри-Ланки Бандула Гуневардена, слова которого цитирует издание.Сингапур предоставил бывшему президенту 14-дневную краткосрочную визу 14 июля, в день, когда Раджапакса прибыл в Сингапур с Мальдив, куда перелетел с Шри-Ланки, срок действия визы истекает через два дня, сообщает издание.Бывший президент покинул Шри-Ланку 13 июля после массовых протестов против его правительства и беспорядков, во время которых 9 июля протестующие захватили и подожгли его резиденцию и заняли резиденцию премьер-министра, нынешнего президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе. Раджапакса передал в парламент страны свое заявление об отставке по электронной почте из-за границы, в связи с чем 20 июля было проведено парламентское голосование по выборам нового президента, в ходе которого большинство голосов депутатов законодательного органа было отдано за Викремесингхе.Значительная часть ланкийской оппозиции, как парламентской, так и несистемной, считает бывшего президента Раджапаксу и его семейный клан ответственными за глубочайший в истории страны экономический кризис, охвативший островное государство в 2022 году.
https://ria.ru/20220721/shrilanka-1803935004.html
https://ria.ru/20220718/ssha-1803072476.html
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка
18:51 26.07.2022
 
СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну

Daily Mirror: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну

© AP Photo / Andy Buchanan/PoolПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Andy Buchanan/Pool
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ушедший в отставку в середине июля и покинувший страну, вернется в ближайшее время в Шри-Ланку, сообщает во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на правительство страны.
"Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернется в страну из Сингапура", - заявил во вторник официальный представитель кабинета министров Шри-Ланки Бандула Гуневардена, слова которого цитирует издание.
Ранил Викремесингхе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:34
Новый президент Шри-Ланки принял присягу
Сингапур предоставил бывшему президенту 14-дневную краткосрочную визу 14 июля, в день, когда Раджапакса прибыл в Сингапур с Мальдив, куда перелетел с Шри-Ланки, срок действия визы истекает через два дня, сообщает издание.
Бывший президент покинул Шри-Ланку 13 июля после массовых протестов против его правительства и беспорядков, во время которых 9 июля протестующие захватили и подожгли его резиденцию и заняли резиденцию премьер-министра, нынешнего президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе. Раджапакса передал в парламент страны свое заявление об отставке по электронной почте из-за границы, в связи с чем 20 июля было проведено парламентское голосование по выборам нового президента, в ходе которого большинство голосов депутатов законодательного органа было отдано за Викремесингхе.
Значительная часть ланкийской оппозиции, как парламентской, так и несистемной, считает бывшего президента Раджапаксу и его семейный клан ответственными за глубочайший в истории страны экономический кризис, охвативший островное государство в 2022 году.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:00
Вашингтон меняет на переправе своих ставленников
 
В миреГотабая РаджапаксаШри-Ланка
 
 
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