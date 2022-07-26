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Посольство ФРГ заявило, что не имеет отношения к визиту Шредера в Москву - РИА Новости, 26.07.2022
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Посольство ФРГ заявило, что не имеет отношения к визиту Шредера в Москву
Посольство ФРГ заявило, что не имеет отношения к визиту Шредера в Москву - РИА Новости, 26.07.2022
Посольство ФРГ заявило, что не имеет отношения к визиту Шредера в Москву
Посольство Германии в РФ не принимало участия ни в организации визита бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву, ни в подготовке каких-либо его встреч или... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:02
2022-07-26T17:34
германия
в мире
роснефть
москва
герхард шредер
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посольство Германии в РФ не принимало участия ни в организации визита бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву, ни в подготовке каких-либо его встреч или переговоров, заявили РИА Новости в дипмиссии."Мы слышали о том, что господин Шредер планирует поездку в Москву или, возможно, уже находится в Москве", - отметил собеседник агентства, добавив, что подробностями поездки он не располагает. "Посольство не участвовало ни в организации визита, ни в подготовке каких-либо его переговоров, либо встреч", - пояснили в дипмиссии.Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе "несколько дней на отдыхе". Встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса Роснефти. При этом его супруга Со Ен Ким-Шредер рассказала изданию Spiegel, что экс-канцлер ФРГ находится в России не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве.Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник сообщил журналистам, что встреча президента РФ Владимира Путина с Герхардом Шрёдером пока не планируется, но контакты не исключены.
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германия, в мире, роснефть, москва, герхард шредер, россия
16:02 26.07.2022 (обновлено: 17:34 26.07.2022)
 
Посольство ФРГ заявило, что не имеет отношения к визиту Шредера в Москву

Посольство Германии заявило, что не помогало Шредеру организовывать визит в Москву

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посольство Германии в РФ не принимало участия ни в организации визита бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву, ни в подготовке каких-либо его встреч или переговоров, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Мы слышали о том, что господин Шредер планирует поездку в Москву или, возможно, уже находится в Москве", - отметил собеседник агентства, добавив, что подробностями поездки он не располагает. "Посольство не участвовало ни в организации визита, ни в подготовке каких-либо его переговоров, либо встреч", - пояснили в дипмиссии.
Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе "несколько дней на отдыхе". Встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса Роснефти. При этом его супруга Со Ен Ким-Шредер рассказала изданию Spiegel, что экс-канцлер ФРГ находится в России не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве.
Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник сообщил журналистам, что встреча президента РФ Владимира Путина с Герхардом Шрёдером пока не планируется, но контакты не исключены.
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