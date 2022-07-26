https://ria.ru/20220726/shreder-1805104301.html

Посольство ФРГ заявило, что не имеет отношения к визиту Шредера в Москву

Посольство ФРГ заявило, что не имеет отношения к визиту Шредера в Москву - РИА Новости, 26.07.2022

Посольство ФРГ заявило, что не имеет отношения к визиту Шредера в Москву

Посольство Германии в РФ не принимало участия ни в организации визита бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву, ни в подготовке каких-либо его встреч или... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:02

2022-07-26T16:02

2022-07-26T17:34

германия

в мире

роснефть

москва

герхард шредер

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посольство Германии в РФ не принимало участия ни в организации визита бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву, ни в подготовке каких-либо его встреч или переговоров, заявили РИА Новости в дипмиссии."Мы слышали о том, что господин Шредер планирует поездку в Москву или, возможно, уже находится в Москве", - отметил собеседник агентства, добавив, что подробностями поездки он не располагает. "Посольство не участвовало ни в организации визита, ни в подготовке каких-либо его переговоров, либо встреч", - пояснили в дипмиссии.Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе "несколько дней на отдыхе". Встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса Роснефти. При этом его супруга Со Ен Ким-Шредер рассказала изданию Spiegel, что экс-канцлер ФРГ находится в России не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве.Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник сообщил журналистам, что встреча президента РФ Владимира Путина с Герхардом Шрёдером пока не планируется, но контакты не исключены.

https://ria.ru/20220707/knaysl-1800796860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, роснефть, москва, герхард шредер, россия