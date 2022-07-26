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В Кремле не исключили контактов Путина и Шредера в Москве

В Кремле не исключили контактов Путина и Шредера в Москве - РИА Новости, 26.07.2022

В Кремле не исключили контактов Путина и Шредера в Москве

Встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером пока не планируется, но контакты не исключены, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:07

2022-07-26T13:07

2022-07-26T13:07

политика

россия

москва

германия

владимир путин

герхард шредер

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером пока не планируется, но контакты не исключены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Шрёдера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV."Насколько нам известно... он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем", - сказал Песков журналистам. Песков также уточнил, что Путин сейчас менее активно поддерживает контакт со Шредером, чем, когда тот был канцлером.

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Кирилл Волков

политика, россия, москва, германия, владимир путин, герхард шредер