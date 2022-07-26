https://ria.ru/20220726/shreder-1805016644.html
В Кремле не исключили контактов Путина и Шредера в Москве
В Кремле не исключили контактов Путина и Шредера в Москве - РИА Новости, 26.07.2022
В Кремле не исключили контактов Путина и Шредера в Москве
Встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером пока не планируется, но контакты не исключены, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:07
2022-07-26T13:07
2022-07-26T13:07
политика
россия
москва
германия
владимир путин
герхард шредер
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером пока не планируется, но контакты не исключены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Шрёдера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV."Насколько нам известно... он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем", - сказал Песков журналистам. Песков также уточнил, что Путин сейчас менее активно поддерживает контакт со Шредером, чем, когда тот был канцлером.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, москва, германия, владимир путин, герхард шредер
В Кремле не исключили контактов Путина и Шредера в Москве
Пресс-секретарь Путина Песков не исключил его контактов со Шредером в Москве
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером пока не планируется, но контакты не исключены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Шрёдера в Москве
обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV.
"Насколько нам известно... он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем", - сказал Песков журналистам. Песков также уточнил, что Путин сейчас менее активно поддерживает контакт со Шредером, чем, когда тот был канцлером.