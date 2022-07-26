https://ria.ru/20220726/shkoly-1805190482.html

Строительство 17 школ планируют завершить на Кубани до конца 2022 года

Строительство 17 школ планируют завершить на Кубани до конца 2022 года - РИА Новости, 26.07.2022

Строительство 17 школ планируют завершить на Кубани до конца 2022 года

На Кубани до конца текущего года планируется завершить строительство 17 школ, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:25

2022-07-26T20:25

2022-07-26T20:25

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

кущевская

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. На Кубани до конца текущего года планируется завершить строительство 17 школ, сообщает администрация Краснодарского края."Всего в крае по краевым и федеральным программам, а также благодаря национальным проектам идет одновременное строительство 37 школ. До конца года планируют завершить 17 учебных заведений", - говорится в сообщении.Так, например, в станице Кущевская ведется строительство школы на 550 мест, готовность объекта составляет 81%.Учреждение строят по краевой госпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры". Возвести новую школу в станице поручил губернатор Вениамин Кондратьев."На сегодняшний день подрядная организация завершила крепление утеплителя к фасаду строящегося школьного спортзала, продолжает внутренние отделочные работы, облицовку наружных стен школы фасадными панелями, монтирует оборудование в кабинетах, благоустраивает территорию", - уточнили в администрации, добавив, что ввести здание в эксплуатацию должны до конца года.

https://ria.ru/20220722/edinoborstva-1804394765.html

кущевская

краснодарский край

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общество, вениамин кондратьев, кущевская, краснодарский край